Что делать, если лицо с инвалидностью получило повестку в военкомат: юрист дала четкий ответ

Какие нюансы стоит знать лицам с инвалидностью

В Украине была продолжена всеобщая мобилизация, а с ней и массовая раздача повесток в территориальные центры комплектации. Однако нередко происходят ситуации, когда повестку вручают человеку, который освобожден от мобилизации, например, в связи с инвалидностью.

Как объяснила юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, если человеку с инвалидностью вручили повестку по всем правилам и под подпись, то он должен явиться в ТЦК.

Обычно они получают повестки для уточнения данных, а так как этот тип повестки нельзя обжаловать в суде, то им придется прийти в военкомат в обозначенное время и предоставить документы, которые подтверждают инвалидность. Нотариально заверенные копии этих документов можно отправить туда по почте.

Что касается повесток на прохождение военно-врачебной комиссии, то ТЦК имеют право отправлять туда лиц, которые прошли проверку данных. Если же люди имеют отсрочку или справку об инвалидности, то они могут отказаться от подписи такой повестки и прохождения медкомиссии.

Мало того, в случае согласия на прохождение ВВК это может быть расценено как добровольное согласие на мобилизацию. В таком случае лицо, которое признано годным и получило мобилизационное распоряжение, более не сможет воспользоваться отсрочкой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может получить повестку в августе.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.