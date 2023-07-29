Що робити, якщо особа з інвалідністю отримала повістку до військкомату: юристка дала чітку відповідь

Які нюанси варто знати особам з інвалідністю

В Україні було продовжено загальну мобілізацію, а з нею і масову роздачу повісток до територіальних центрів комплектації. Однак нерідко відбуваються ситуації, коли повістку вручають людині, яка звільнена від мобілізації, наприклад, у зв’язку з інвалідністю.

Як пояснила юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева, якщо людині з інвалідністю вручили повістку за всіма правилами та під підпис, то вона має з’явитися до ТЦК.

Зазвичай вони отримують повістки для уточнення даних, оскільки цей тип повістки не можна оскаржити в суді, то їм доведеться прийти у військкомат у зазначений час і надати документи, які підтверджують інвалідність. Нотаріально засвідчені копії цих документів можна надіслати туди поштою.

Щодо повісток на проходження військово-лікарської комісії, то ТЦК мають право відправляти туди осіб, які пройшли перевірку даних. Якщо ж люди мають відстрочку або довідку про інвалідність, то вони можуть відмовитися від підпису такого порядку денного та проходження медкомісії.

Мало того, у разі згоди на проходження ВЛК це може бути розцінено як добровільну згоду на мобілізацію. У такому разі особа, яка визнана придатною та отримала мобілізаційне розпорядження, більше не зможе скористатися відстрочкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може отримати повістку у серпні.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.