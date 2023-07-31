Кто и как может вручать повестки в Украине: важная информация во время мобилизации

Повестки могут быть вручены не только по домашним адресах военнообязанных

В связи с продлением военного положения и общей мобилизации мужчинам в Украине продолжат выдавать повестки. "Телеграф" рассказывает, как должен проходить этот процесс и кто уполномочен этим заниматься.

Так, по словам адвоката Романа Симутина, есть несколько этапов вручения повестки. Он детально объяснил, какой путь она проходит от ТЦК и СП до того, как будет вручена военнообязанному мужчине.

Как в Украине вручается повестка

сначала выдается и подписывается распоряжение начальника ТЦК и СП, в котором указан список лиц для вызова. Их, к примеру, могут вызвать для уточнения данных;

затем повестка выписывается на определенное лицо с указанием номера этого распоряжения;

далее должно быть сформировано и подписано распоряжение начальника ТЦК на уполномоченных представителей ТЦК, которые уполномочены вручать повестку;

определенному лицу вручают повестку лично в руки и под подпись.

При этом законом не определено, что повестку мужчине должны передать только по месту жительства. Это может произойти в общественных местах, на блокпостах, а также по месту работы.

Кто может выдавать повестки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил украинцам, что есть несколько категорий, у которых есть такое право. К ним относятся:

должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов (в случае распоряжения от ТЦК);

управляющие многоквартирных домов;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы начали получать повестки по СМС. Правозащитник Александр Павличенко рассказал, законно ли это и влечет ли за собой какие-либо последствия игнорирование такого вида повестки.