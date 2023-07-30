Убегать не стоит: как себя вести, если сотрудники военкомата пытаются вручить повестку

Что не стоит делать при встрече с представителями ТЦК

В Украине продолжена всеобщая мобилизация и военное положение, а на улицах продолжают массово вручать повестки в центры территориальной комплектации. Впрочем, многие мужчины даже спустя почти полтора года войны не знают как себя вести при встрече с представителями ТЦК.

Как говорится в материале ТСН, в первую очередь надо понимать, что повестку в Украине могут вручить в любом месте. Кроме того, важно понимать, что если на улице к вам подошли военные, то скорее всего они уже прошли через бои на фронте и возможно получали там ранения.

Поэтому если военнообязанному хотят вручить повестку, то стоит:

не убегать и не торопиться;

не отказываться от разговора, поскольку это незаконно;

выслушать военного, а если он хочет вручить повестку, то можно проверить его документы, которые подтверждают его право делать это;

следить за порядком заполнения повестки, поскольку ее могут выписать вопреки требованиям закона.

При этом также не рекомендует провоцировать представителей ТЦК на конфликт, поскольку вы не можете знать через что они прошли и были ли на фронте, а потому стоит воздержаться от вопросов по типу:

"почему ты не на фронте?";

"сам здесь сидишь, а меня отправить хочешь?";

"а ты вообще на войне был?".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может получить повестку в августе.

Также мы сообщали, что в Украине изменились некоторые правила мобилизации.