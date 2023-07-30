Тікати не варто: як поводитися, якщо співробітники військкомату намагаються вручити повістку

Що не варто робити під час зустрічі з представниками ТЦК

В Україні продовжено загальну мобілізацію та воєнний стан, а на вулицях продовжують масово вручати повістки до центрів територіальної комплектації. Втім, багато чоловіків навіть майже через півтора року війни не знають як поводитися при зустрічі з представниками ТЦК.

Як йдеться у матеріалі ТСН, насамперед треба розуміти, що повістку в Україні можуть вручити у будь-якому місці. Крім того, важливо розуміти, що якщо на вулиці до вас підійшли військові, то, швидше за все, вони вже пройшли через бої на фронті і можливо отримували там поранення.

Тому якщо військовозобов’язаному хочуть вручити повістку, то варто:

не тікати та не поспішати;

не відмовлятися від розмови, оскільки це є незаконним;

вислухати військового, і якщо він хоче вручити повістку, можна перевірити його документи, які підтверджують його право робити це;

стежити за порядком заповнення порядку денного, оскільки його можуть виписати всупереч вимогам закону.

При цьому також не рекомендується провокувати представників ТЦК на конфлікт, оскільки ви не можете знати, через що вони пройшли та чи були на фронті, а тому варто утриматися від питань на кшталт:

"чому ти не на фронті?";

"сам тут сидиш, а мене відправити хочеш?";

"а ти взагалі на війні був?"

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може отримати повістку у серпні.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.