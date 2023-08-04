Вручення повісток на роботі: як це відбувається і що буде у разі відмови

Роботодавець має право вручати повістки своїм співробітникам, якщо він отримав їх від ТЦК та СП

Повістку військовозобов’язаним чоловікам в Україні можуть вручати особисто представники ТЦК або ж її можуть передати через роботодавця. Це стосується як державних установ, і приватних.

Деталі цієї процедури пояснила адвокатка Марія Бекало, пише ТСН.

Так, представники ТЦК та СП приносять повістку на підприємство, де працює військовозобов’язаний, після чого керівник повинен її вручити своєму співробітнику чи співробітникам.

"Оповідання військовозобов’язаних про виклик до ТЦК СП може бути реалізовано через роботодавця. Порядок дій роботодавця щодо сповіщення свого працівника передбачено пунктом 47 Постанови КМУ №1487", — каже адвокат.

За її словами, після отримання повістки від військкомату для свого співробітника роботодавець повинен :

видати наказ (розпорядження) про сповіщення про виклик до ТЦК СП, повідомити співробітників під особистий підпис військовозобов’язаних та копію цього наказу протягом трьох днів надіслати до ТЦК;

вручити повістку працівникові про виклик у військкомат;

якщо працівник перебуває у відрядженні, лікарняному чи відпустці, роботодавцю необхідно письмово сповістити його про повістку;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям працівника до ТЦК СП.

"Надалі, відповідальність за неявку до ТЦК СП без поважних причин несе виключно військовозобов’язаний працівник. Якщо роботодавець виконав усі вищеперелічені правила щодо оповіщення, він свою функцію виконав, і, відповідно, нести відповідальність за дії своїх співробітників, які стосуються військового обов’язку, роботодавець не буде", — наголосила Бекало.

Якщо працівник відмовляється від отримання повістки

Певного алгоритму дій немає. Однак у такому разі роботодавцю бажано зафіксувати відмову. Може бути складено акт керівника, який засвідчує відмову від підпису працівника. Але варто враховувати, що навіть у такому разі повістка вважатиметься врученою.

"За неявку по повістці або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3400-5100 грн згідно ст.210-1 КУпАП", – пояснює Марина Бекало.

Також вона додала, що складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації у такому разі не буде, якщо чоловік не пройшов медкомісію, яка б визнала його придатним.

"Поки ВМК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, закликати його на військову службу під час мобілізації ТЦК СП немає підстав. Оскільки звинувачення за ст. 336 ККУ не можуть ґрунтуватися на припущеннях, то для створення складу кримінального правопорушення має бути висновок ВМК про придатність військовозобов’язаного до служби та документально підтверджений факт неприбуття його до ТЦК СП з порядку денного на відправку на військову службу без поважних причин", — пояснює адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правозахисник Олександр Павличенко розповів, що робити, якщо повістка прийшла по СМС і чи загрожує чимось її ігнорування.