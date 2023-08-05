Законно ли вручать повестки на блокпостах и кто не имеет права этого делать: пояснение адвоката

Военнообязанные украинцы после получения повестки не обязательно отправятся на фронт

Во время военного положения в Украине повестку можно получить не только в общественных местах, но и на блокпостах. Однако вручать ее могут далеко не все.

На портале адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" подробно рассказали, законно ли вручать повестки на блокпостах и кому запрещено это делать.

Особенность вручение повестки на блокпосте заключается в том, что местные военкоматы не осведомлены о состоянии здоровья военнообязанного, а поэтому выдают повестки всем. Вместе с тем украинцам напомнили, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. Ее вручают сперва для того, чтобы проверить учетные данные военнообязанного и направить его на прохождение медосмотра для определения пригодности к военной службе. Все, что требуется от гражданина, — вовремя явиться в соответствующий орган, иначе может грозить штраф или даже уголовная ответственность.

Также военнообязанный должен обратить внимание на то, как заполнена повестка и есть ли на ней подпись начальника ТЦК СП. В повестке указываются следующие данные:

фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;

место работы личности;

вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);

дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;

оговорки относительно необходимых документов;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.

Если все заполнено верно, то лишь в таком случае военнообязанный может поставить свою подпись и получить повестку. Вручать ее могут как представители военкомата, так и ряд других людей, а именно:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий или организаций, работодатели;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов.

Украинцам напомнили, что полицейские или военные Теробороны не имеют права вручать повестку на блокпостах или в других местах. Им разрешено только сопровождать лиц, которые уполномочены законом на вручение повесток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать после получения повестки и что взять с собой в военкомат. Важно обратить внимание на то, что в повестке должны быть указаны время и дата прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.