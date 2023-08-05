Законно ли вручать повестки на блокпостах и кто не имеет права этого делать: пояснение адвоката
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Военнообязанные украинцы после получения повестки не обязательно отправятся на фронт
Во время военного положения в Украине повестку можно получить не только в общественных местах, но и на блокпостах. Однако вручать ее могут далеко не все.
На портале адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" подробно рассказали, законно ли вручать повестки на блокпостах и кому запрещено это делать.
Особенность вручение повестки на блокпосте заключается в том, что местные военкоматы не осведомлены о состоянии здоровья военнообязанного, а поэтому выдают повестки всем. Вместе с тем украинцам напомнили, что вручение повестки не означает сразу отправку на фронт. Ее вручают сперва для того, чтобы проверить учетные данные военнообязанного и направить его на прохождение медосмотра для определения пригодности к военной службе. Все, что требуется от гражданина, — вовремя явиться в соответствующий орган, иначе может грозить штраф или даже уголовная ответственность.
Также военнообязанный должен обратить внимание на то, как заполнена повестка и есть ли на ней подпись начальника ТЦК СП. В повестке указываются следующие данные:
- фамилия, имя, отчество, год рождения призывника и его адрес;
- место работы личности;
- вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ);
- дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;
- оговорки относительно необходимых документов;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦКСП.
Если все заполнено верно, то лишь в таком случае военнообязанный может поставить свою подпись и получить повестку. Вручать ее могут как представители военкомата, так и ряд других людей, а именно:
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий или организаций, работодатели;
- руководители учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов.
Украинцам напомнили, что полицейские или военные Теробороны не имеют права вручать повестку на блокпостах или в других местах. Им разрешено только сопровождать лиц, которые уполномочены законом на вручение повесток.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать после получения повестки и что взять с собой в военкомат. Важно обратить внимание на то, что в повестке должны быть указаны время и дата прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.