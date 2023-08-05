Чи законно вручати повістки на блокпостах і хто не має права цього робити: пояснення адвоката

Військовозобов’язані українці після отримання повістки не обов’язково вирушать на фронт

Під час воєнного стану в Україні повістку можна отримати не лише у громадських місцях, а й на блокпостах. Проте вручати її можуть далеко ще не всі.

На порталі адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери" докладно розповіли, чи законно вручати повістки на блокпостах і кому заборонено це робити.

Особливість вручення повістки на блокпості полягає в тому, що місцеві військкомати не обізнані про стан здоров’я військовозобов’язаного, а тому видають повістки всім. Водночас українцям нагадали, що вручення повістки не означає одразу відправлення на фронт. Її вручають спочатку для того, щоб перевірити облікові дані військовозобов’язаного та направити його на проходження медогляду для визначення придатності до військової служби. Все, що потрібно від громадянина, — вчасно з’явитися до відповідного органу, інакше може загрожувати штраф чи навіть кримінальна відповідальність.

Також військовозобов’язаний повинен звернути увагу на те, як заповнена повістка та чи є на ній підпис начальника ТЦК СП. У повістці вказуються такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові, рік народження призовника та його адресу;

місце роботи особи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу до ЗСУ);

дата, час та адреса, за якою необхідно з’явитися;

застереження щодо необхідних документів;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦКСП.

Якщо все заповнено правильно, лише у разі військовозобов’язаний може поставити свій підпис і отримати повістку. Вручати її можуть як представники військкомату, так і низка інших людей, а саме:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств чи організацій, роботодавці;

керівники навчальних закладів;

керуючі багатоквартирних будинків.

Українцям нагадали, що поліцейські чи військові Тероборони не мають права вручати повістку на блокпостах чи інших місцях. Їм дозволено лише супроводжувати осіб, які уповноважені законом на вручення повісток.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити після отримання повістки та що взяти із собою у військкомат. Важливо звернути увагу на те, що на повістці мають бути зазначені час і дата прибуття до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.