Мобилизация в августе: кто из украинцев будет получать повестки первым

Мобилизация продолжается

Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие украинцы по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы.

"Телеграф" рассказывает о том, кто будет получать первым повестки в августе.

Чтобы понять, кто будет самым востребованным для военкомов в последнем месяце лета, можно вспомнить слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Плюс, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, сейчас наша армия нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

пехоте;

танкистах;

артиллеристах;

летчиках;

десантниках.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украине изменились некоторые правила мобилизации.

Также мы сообщали о том, кому из украинцев не придет повестка в августе.