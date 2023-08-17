"Мужність перемагає страх": українських чоловіків закликали прийти у військкомати — не обов’язково для мобілізації

Не всі мобілізовані — це люди, які виконують бойові завдання

В Україні запустили інформаційну кампанію "Оновлюй дані у ТЦК". Таким чином, громадянам хочуть пояснити, що уточнення інформації про себе в Територіальних центрах комплектування не означає негайне відправлення на фронт.

Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Основне, до чого ми закликаємо, — просто прийти в територіальні центри комплектування й оновити свої дані. Це зовсім не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", тому що вона вже туди прийшла", — сказала вона.

За словами Маляр, цю процедуру згідно із законом має проходити кожен. Оновлення даних значно полегшить роботу ТЦК та СП. Зокрема, знімається і частина корупційних ризиків.

Заступник міністра наголосила, що не всі мобілізовані — це люди, які виконують бойові завдання. Є потреба у всіх спеціальностях. Однак ключове завдання — оновити дані, щоб держава могла мати таку інформацію.

"Тут важлива довіра між громадянами та ТЦК. Зараз ми крокуємо на зустріч до встановлення цієї довіри", — додала Маляр.

Водночас у Міністерстві оборони України в рамках кампанії "Мужність перемагає страх" опублікували низку мотивуючих відео, в яких підлітки перемагають свої дитячі страхи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Івано-Франківщині знайшли спосіб "мотивувати" громадян приходити до ТЦК. Так, лікувальним установам було заборонено здійснювати планову госпіталізацію військовозобов’язаних чоловіків без узгодження з ТЦК.