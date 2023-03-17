"Не означає, що одразу на фронт": полковник пояснив українцям, які є типи повісток

Українцям пояснили, що є два типи повісток

В Україні чоловікам продовжують вручати повістки, проте їх отримання не означає, що військовозобов’язаного відправлять на фронт. Існує два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних та для виправляння на службу.

Про це розповів заступник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

"Якщо громадянин отримав повістку, це ще не означає, що його вже беруть до лав ЗСУ. Людину викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору. Якщо за станом здоров’я людина буде непридатною або має право на відстрочку від призову, то повістка буде їй вручатись лише для уточнення даних або для надання певних документів", — зазначив Коновалов.

Тільки після того, як чоловік пройде медичну комісію та отримає висновок про те, що він є придатним за всіма критеріями, йому буде вручено повістку на службу.

Водночас полковник додав, що мобілізованих, які не проходили військову службу, відправляють до навчальних центрів. Попри важку ситуацію в країні через повномасштабну війну, якість підготовки рядового та сержантського складів не знижується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Комітеті з прав людини розповіли, яке покарання загрожує військовозобов’язаним чоловікам за та ігнорування мобілізаційного розпорядження.