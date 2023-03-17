"Не значит, что сразу на фронт": полковник объяснил украинцам, какие есть типы повесток

Украинцам объяснили, что есть два типа повесток

В Украине мужчинам продолжают вручать повестки, однако их получение не означает, что военнообязанного отправят на фронт. Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и для отправки на службу.

Об этом рассказал заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

"Если гражданин получил повестку, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ. Человека вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов", — отметил Коновалов.

Только после того, как мужчина пройдет медицинскую комиссию и получит заключение о том, что он является пригодным по всем критериям, ему будет вручена повестка на службу.

В то же время полковник добавил, что мобилизованных, которые не проходили военную службу, отправляют в учебные центры. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране из-за полномасштабной войны, качество подготовки рядового и сержантского составов не снижается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Комитете по правам человека рассказали, какое наказание грозит военнообязанным мужчинам за игнорирование мобилизационного распоряжения.