Сотни подозреваемых и обысков: в Украине тотальная облава на военкоматы, детали (фото)

Уголовные производства открываются пачками

Масштабная волна обысков в украинских военкоматах и ВВК, которая началась утром 22 августа, докатилась еще до трех областей. Правоохранители проверят факты возможной коррупции.

Как сообщили в ГБР, процессуальные действия происходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (бывш. военкомат). Обыски одновременно прошли в ВВК и военкомтах Киевской, Черкасской и Винницкой областей.

"Всего установлено 388 человек, в отношении которых есть сомнения в законности получения ими постановлений ВЛК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личных делах и т.п", — информирует пресс-служба ГБР и добавляет, что уголовные производства открываются по целому ряду уголовных статей.

В свою очередь в Нацполиции сообщают, что 22 августа во всех регионах страны одновременно проводится более 200 обысков.

"В рамках отработки обнаружены масштабные коррупционные схемы, в организации которых причастны должностные лица данных учреждений во всех регионах страны. По всем разоблаченным фактам правоохранители начали уголовные производства. В частности, за определенное вознаграждение фигуранты производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе. Такие действия позволяли отсрочить или избежать призыва на военную службу", — рассказывают полицейские.

Стоит отметить, что 22 августа в сети уже появлялась информация об обысках в Одесской и Ровенской областях. Детальнее об этой вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце.

Ранее мы писали о том, что после поручения Владимира Зеленского об отправке военкомов на фронт. Треть руководящего состава всех ТЦК в Украине планируют заменить на ветеранов войны.