"Не стреляйте": в Киеве военком размахивал пистолетом перед призывником, за дело взялась полиция (видео)

Гражданский не стал писать заявления

В Киеве военные угрожали пистолетом гражданскому лицу. В полиции уже отреагировали и пообещали разобраться.

Речь идет об инциденте, видео которого начало распространяться по сети утром 22 августа. На нем можно увидеть, как человек в форме, как утверждается, сотрудник военкомата, достал посреди улицы пистолет и якобы угрожал призывнику.

"Не стреляйте. Почему вы меня трогаете", — кричал потерпевший.

Как стало известно, в правоохранительных органах уже отреагировали на произошедшее. Там отметили, что гражданский не стал писать заявления, но проверка будет проводиться в любом случае.

"Для проверки на место прибыл наряд полиции. Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента и зарегистрировали событие в Соломенском управлении полиции", — рассказали в полиции Telegram-каналу "Реальный Киев".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ужгороде пьяный военком избил женщину на улице.

Также мы сообщали о том, что в Минобороны Украины пообещали жесткую реакцию на все случаи недостойного поведения со стороны военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам.