"Не стріляйте": у Києві військком розмахував пістолетом перед призовником, за справу взялася поліція (відео)

Цивільний не став писати заяви

У Києві військові погрожували пістолетом цивільній особі. У поліції вже відреагували та пообіцяли розібратися.

Йдеться про інцидент, відео якого почало поширюватися по мережі вранці 22 серпня. На ньому можна побачити, як людина у формі, як стверджується, співробітник військкомату, дістала посеред вулиці пістолет і нібито погрожувала призовникові.

"Не стріляйте. Чому ви мене чіпаєте", — кричав потерпілий.

Як стало відомо, у правоохоронних органах уже відреагували на те, що сталося. Там зазначили, що цивільний не став писати заяви, але перевірка буде проводитись у будь-якому випадку.

"Для перевірки на місце прибув наряд поліції. Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували подію у Солом’янському управлінні поліції", - розповіли в поліції Telegram-каналу "Реальний Київ".

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