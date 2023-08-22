"Не стріляйте": у Києві військком розмахував пістолетом перед призовником, за справу взялася поліція (відео)
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Цивільний не став писати заяви
У Києві військові погрожували пістолетом цивільній особі. У поліції вже відреагували та пообіцяли розібратися.
Йдеться про інцидент, відео якого почало поширюватися по мережі вранці 22 серпня. На ньому можна побачити, як людина у формі, як стверджується, співробітник військкомату, дістала посеред вулиці пістолет і нібито погрожувала призовникові.
"Не стріляйте. Чому ви мене чіпаєте", — кричав потерпілий.
Як стало відомо, у правоохоронних органах уже відреагували на те, що сталося. Там зазначили, що цивільний не став писати заяви, але перевірка буде проводитись у будь-якому випадку.
"Для перевірки на місце прибув наряд поліції. Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували подію у Солом’янському управлінні поліції", - розповіли в поліції Telegram-каналу "Реальний Київ".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Ужгороді п’яний військком побив жінку на вулиці.
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