Процес пішов? Звільняють військкома однієї з областей України

Інформації, хто стане новим главою, поки немає

Тиждень тому, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, де було ухвалено рішення про звільнення всіх обласних "військкомів", а 18 серпня стало відомо, що начальника Черкаського обласного ТЦК та СП Олега Веретильника звільняють з посади.

Про це повідомила представник обласного ТЦК та СП Аліна Кривошея місцевому виданню "Про все".

Олег Веретильник

Варто зазначити, що 17 серпня Володимир Зеленський підписав указ із рекомендаціями РНБО до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних "військкомів". Згідно з цим документом і знімають з посади Веретильника.

"Зараз акт про звільнення вже є. Відбувається процес здачі посади. Це передбачено при звільненні з будь-якої посади. Інформації, хто стане новим головою, поки немає", — розповіла Кривошея.

Вона додала, що Веретильник остаточно залишить крісло керівника Черкаського обласного ТЦК та СП протягом наступного тижня. При цьому відомо, що під час перевірок у його діях не було виявлено корупції чи інших порушеннь закону.

Веретильник обійняв посаду керівника обласного "військомату" Черкаської області у лютому минулого року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський після засідання РНБО повідомив, що загалом (станом на 11 серпня) було відкрито 112 кримінальних проваджень стосовно посадових осіб "військоматів", оголошено 33 підозри. Під час перевірок ТЦК було виявлено випадки корупції, зокрема під час проведення мобілізації. Замість звільнених військкомів керувати ТЦК, за словами президента, будуть воїни, які пройшли фронт, але за станом здоров’я більше не можуть воювати.

Як повідомляв "Телеграф", правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). За час повномасштабної війни він встиг придбати майно на 350 тисяч доларів.