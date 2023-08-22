Сотні підозрюваних та обшуків: в Україні тотальна облава на військкомати, деталі (фото)

Кримінальні провадження відкриваються пачками

Масштабна хвиля обшуків в українських військкоматах та ВВК, яка розпочалася вранці 22 серпня, докотилася ще до трьох областей. Правоохоронці перевірять факти можливої корупції.

Як повідомили у ГБР, процесуальні дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які обіймають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат). Обшуки одночасно пройшли у ВВК та військкомтах Київської, Черкаської та Вінницької областей.

"Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо", — інформує пресслужба ДБР і додає, що кримінальні провадження відкриваються за цілою низкою кримінальних статей.

У свою чергу, у Нацполіції повідомляють, що 22 серпня в усіх регіонах країни одночасно проводиться понад 200 обшуків.

"У межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Зокрема за певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу" , — розповідають поліцейські.

Варто зазначити, що 22 серпня у мережі вже з’являлася інформація про обшуки в Одеській та Рівненській областях. Детальніше про це ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці.

Раніше ми писали, що після доручення Володимира Зеленського про відправку військкомів на фронт. Третину керівного складу всіх ТЦК в Україні планують замінити на ветеранів війни.