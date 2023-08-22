Знайшли нових мільйонерів? У військкоматах України проходять обшуки (відео)

Перевірки військкоматів в Україні продовжуються

Після скандалу з військкомом-мільйонером з Одеси в Україні розпочалася справжня облава на співробітників ТЦК та СП. Вдень 22 серпня правоохоронці навідалися ще до низки військкоматів.

За даними українських інтернет-пабліків, в одному із військкоматів Одеси відбувається обшук. Свої слова автори постів підкріплюють відео з місця подій, де зображені поліцейські та представники ТЦК.

На ньому можна почути, що правоохоронці озвучують військовим, як проходитимуть слідчі заходи. Причини, подробиці та інші обставини, як і місце зйомки, не озвучуються. Проте, судячи із зовнішнього вигляду будівлі, йдеться про військкомат Малиновського р-ну м. Одеси.

Крім того, видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що обшуки зараз відбуваються і у військкоматах Рівного.

"Обшуки ведуться у чотирьох районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Заходи проводяться прокуратурою регіону, представниками Управління стратегічних розслідувань та слідчими Нацполіції. Обшуки пов'язані з роботою Військово-лікарської комісії (ВЛК)", — йдеться у матеріалі.

Також за даними джерел журналістів, у Рівненській області проводять обшуки у всіх ВЛК та МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія).

Варто зазначити, що лише цього місяця українські правоохоронці навідалися до військкоматів одразу у кількох областях. "Улов" виявився солідним.

Раніше ми писали, що після доручення Володимира Зеленського про відправку військкомів на фронт. Третину керівного складу всіх ТЦК в Україні планують замінити на ветеранів війни.

Також ми повідомляли, що суд заарештував майно родини скандального військкома Євгена Борисова. Серед нього дорогі автомобілі та нерухомість.