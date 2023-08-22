Нашли новых миллионеров? В военкоматах Украины проходят обыски (видео)

Проверки военкоматов в Украине продолжаются

После скандала с военкомом-миллионером из Одессы в Украине началась настоящая облава на сотрудников ТЦК и СП. Днем 22 августа правоохранители наведались еще в ряд военкоматов.

По данным украинских интернет-пабликов, в одном из военкоматов Одессы проходит обыск. Свои слова авторы постов подкрепляют видео с места событий, где запечатлены полицейские и представители ТЦК.

На нем можно услышать, что стражи порядка озвучивают военным, то как будут проходить следственные мероприятия. Причины, подробности и другие обстоятельства, ровно, как и место съемки, не озвучиваются. Однако, судя по внешнему виду здания, речь идет о военкомате Малиновского р-на г. Одессы.

Кроме того, издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что обыски сейчас проходят и в военкоматах города Ровно.

"Обыски ведутся в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Мероприятия проводится прокуратурой региона, представителями Управления стратегических расследований и следователями Нацполиции. Обыски связаны с работой Военно-врачебной комиссии (ВЛК)", — говорится в материале.

Также по данным источников журналистов,в Ровенской области проводят обыски во всех ВЛК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия).

Стоит отметить, что только в этом месяце украинские правоохранители наведались в военкоматы сразу в нескольких областях. "Улов" оказался солидным.

Ранее мы писали о том, что после поручения Владимира Зеленского об отправке военкомов на фронт. Треть руководящего состава всех ТЦК в Украине планируют заменить на ветеранов войны.

Также мы сообщали о том, что суд арестовал имущество семьи скандального военкома Евгения Борисова. Среди него дорогие автомобили и недвижимость.