Військкомати скоро матимуть доступ до багатьох реєстрів: Резніков розповів, чого хочуть

Українцям спростять проходження мобілізації

Цифровізацію ТЦК СП чи колишніх військкоматів планують посилити. До середини осені їм дадуть доступ до низки державних реєстрів.

Про це на Міжнародному ветеранському форумі повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, наразі вже підписуються спільні накази з іншими відомствами, щоб налагодити обмін інформацією.

Так, розширення цифровізації дозволить військкоматам в автоматичному режимі отримувати інформацію з реєстрів Мін’юсту, МВС, Центральної виборчої комісії, МЗС та Держприкордонслужби.

"Всі реєстри, які існують, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з’явитися", – додав Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що детективи ДБР нагрянули з обшуками та перевірками у військкомати одразу в кількох областях. Усіх глав ТЦК СП перевіряють на факт незаконного збагачення.