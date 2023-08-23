Миллиард гривен на ветер: как путинский генерал потерял "запасной аэродром" под Полтавой

Подробности громкого разоблачения, которое могло произойти гораздо раньше, и какое отношение имеет к этому скандальный экс-нардеп Илья Кива

Служба безопасности Украины 21 августа сообщила об аресте имущества российского генерала Валерия Капашина на сумму более 1 млрд гривен. Среди арестованного – роскошное имение семьи Капашина в пригородном селе Терешки, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м².

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, Оксану и Льва Вериг, которые накануне полномасштабного вторжения рф выехали из Полтавы в россию и получили гражданство страны-агрессора.

Какой тесть, такой и зять

Очень долго, более двадцати лет, семья Капашиных-Вериг при поддержке местных властей строила в Полтаве собственную империю. Торговый центр в подземном переходе "Злато місто", рестораны "Каштановая аллея", "Раффинато", "Казачка", кафе-бар "Европа", бар "Нега", отель "Аллея гранд", спа-салон "Лотос", офисные центры по Гоголя, 12, Европейской, 2 и 21… Изысканно и дорого. Причем большие деньги, которые семья инвестировала в строительство, позволяли ей "совершенствовать" памятники архитектуры, делать современные надстройки над старинными постройками в историческом центре города, крушить старые и возводить новые в самых престижных местах.

Общественность пыталась помешать достройке бизнес-центра к Дому губернских присутственных мест (в нем с 1952 года размещается городской совет), возведенному в 1810 году и входящему в комплекс ансамбля Круглой площади. Но общественность так и осталась при своих интересах, а власть и бизнес — при своих.

Пристройка к горсовету

Не секрет, что крутой по тем временам полтавский бизнесмен Лев Верига, который строил и сдавал в аренду объекты недвижимости, распоряжался средствами московского тестя, занимающего с апреля 2001 года должность начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Причем круговорот деньгами между ними продолжался, несмотря на то, что россия вела войну против Украины. Словом, родственники продолжали строить собственное благосостояние на крови.

Валерий Капашин занимает должность начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия

Свои проророссийские настроения, подпитывавшиеся большим количеством нетрудовых рублей, Лев Верига никогда не скрывал. Так, например, незадолго до Революции Достоинства он собирался профинансировать восстановление первоначального вида памятника коменданту Полтавской крепости Алексею Келину. В первозданном виде памятник был увенчан огромным двуглавым орлом.

Памятник коменданту Полтавской крепости Алексею Келину

В прошлом году экспертный совет Минкульта рекомендовал демонтировать и убрать из публичного пространства этот памятник как установленный во времена российской империи и связанный с победой московского царства в Полтавской битве. Тогда общественность Полтавы не допустила восстановления на постаменте символа "русского мира". Одной из причин возмущения людей стала информация, что настоящим спонсором проекта является не Верига, а его тесть — генерал армии рф.

"Это не последняя фигура в россии. Оттуда через Капашина к местным властям поступил заказ на установку двуглавого орла в Полтаве", — заявлял еще тогда член Полтавского горисполкома, правозащитник Василий Ковальчук.

Однако соответствующие службы этого не слышали, а тогдашний глава горсовета Александр Мамай, также большой сторонник "русского мира", всячески способствовал бизнесу Вериг. Лев Орестович не раз получал из рук Александра Федоровича почетные грамоты как лучший предприниматель города.

Александр Мамай награждает зятя Капашина Льва Веригу

При содействии Мамая он как один из крупнейших инвесторов вошел в состав Полтавского горисполкома, а также в совет предпринимателей города. Его же брат Игорь Верига при каденции предыдущего полтавского мэра Андрея Матковского руководил транспортным отделом, а при первой каденции Александра Мамая возглавлял управление по вопросам обращений граждан, организационной работы и общих вопросов.

Оксана Верига, жена Льва, была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель и занималась разными видами торговли. Она также до сих пор является владелицей ООО "Весо", офис которого находится в офисном центре, пристроенном к горсовету. В классификаторе видов экономической деятельности (КВЭД) этого общества записано, что основным видом его деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. А дополнительным – поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Так вот, общественный активист Игорь Головатый на своей странице в Facebook обнародовал информацию, подтверждаемую закупками на Prozorro, что в декабре 22-го года (!) городской совет, во главе которого тогда стоял Александр Мамай, купил у "Весо" тепловой энергии на сумму 195 тысяч гривен.

"Как такое может быть в утопающей в крови стране, чтобы орган местного самоуправления платил за тепловую энергию семье генерала страны-захватчика? Когда орган местного самоуправления в центре воюющей страны платит средства семье генерала РФ, то, по логике вещей, он частично является спонсором государства-террориста. Так же выходит? Такая власть уже давно должна сидеть в сигарете за коллаборационизм", — эмоционально высказывается Игорь Головатый.

Охрана для мини-зоопарка и драгоценных аксессуаров с имперской символикой

И только в апреле 2022 года в рамках расследования госизмены печально известного Ильи Кивы, родившегося и проворачивающего свои темные дела в Полтаве, Государственное бюро расследований обнаружило имущество генерала Капашина, которое он незаконно отмывал через бизнес-партнера экс-нардепа, то есть через… Льва Веригу. За данным ГБР , "сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности".

Тогда же силовики наведались с обыском в загородное имение российского генерала, зарегистрированное на его дочь Оксану Веригу. И были поражены увиденным. Во-первых, чтобы попасть на "запасной аэродром" Валерия Капашина, следовало пройти "фейс-контроль" на трех (!) контрольно-пропускных пунктах с вооруженной автоматами охраной. Само имение, обнесенное высокой кирпичной стеной, занимает несколько гектаров, на которых разместились частный мини-зоопарк с хищниками (в частности, там жили лев и рысь), закрытый 25-метровый бассейн, автопарк из четырех роскошных автомобилей и, собственно, жилой дом площадью 650 м².

Имение генерала Капашина было зарегистрировано на его дочь

Местные жители рассказывают, что во время строительства поместья генерал армии рф лично контролировал процесс. Роскошные комнаты дома были буквально напичканы драгоценными аксессуарами. Судя по официальным фото, Валерий Капашин хранил в загородном доме не только офицерскую форму российского образца и многочисленные государственные награды за "верность родине", но и драгоценные часы с имперской символикой, гравюру в рамке с изображением русского герба, наградное оружие, украшение. пропагандистскую литературу и т. д.

Оружие, инкрустированное драгоценными камнями

Часы с имперской символикой

Офицерская форма российского образца

Сейчас, как отмечает СБУ, на этот дом наложен арест. В список заблокированных активов внесено более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков в Полтавской области. Часть семейного бизнеса Капашина-Вериг еще до этого была закрыта или законсервирована. Теперь все это богатство перейдет в собственность государства — решается вопрос о дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного имущества фигурантов уголовного производства.

Национализированное имение — для ветеранов

Валерий Капашин не случайно строил "запасной аэродром" в Полтавской области. Ведь в селе Руновщина, в нескольких километрах от областного центра, он родился 26 сентября 1950 года. Окончив местную школу на "4" и "5" (кстати, любимым предметом будущего генерала была химия), по разнарядке от военкомата поступил в Саратовское военное училище химзащиты, которое окончил с отличием. Высшее образование получил в Харьковском государственном университете им. М. Горького. Получив лейтенантское звание, стал командиром учебного взвода и почти сразу сделал свое подразделение тоже отличным. Досрочно получил звания старшего лейтенанта и капитана. Служил в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Командовал полком при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 2001 году генерал-лейтенант Капашин назначен начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. 27 сентября 2017 года принял участие в церемонии уничтожения последнего химического боеприпаса в российской федерации на объекте "Кизнер", доложил о завершении ликвидации химоружия президенту владимиру путину.

Награда за пользу отечеству

Как отмечает СБУ, продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Самая большая ответственность в этом производстве предусмотрена за коллаборационную деятельность, а именно, за экономическое сотрудничество со страной-агрессором. Ею предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Больше всех национализации имущества Капашина-Вериг ждут в Терешковской громаде. И уже есть планы по его использованию.

- Мы бы разместили в доме областной реабилитационный центр для защитников, — говорит "Телеграфу" глава громады Виталий Турпитько. – Там очень хорошее место, рядом река.

Владимир Петрович говорит, что земля в собственность дочери путинского генерала была выделена давно. Но он не помнит, чтобы семья постоянно жила в имении. Просто, считает, люди имели деньги и вкладывали их в недвижимость ради удовлетворения собственных амбиций. До полномасштабной войны, кроме охраны, в доме проживала домработница, которая следила за хозяйством. А когда начался наплыв беженцев, местные власти при содействии теробороновцев заселили в него три семьи с детьми.

— Конечно, охранники преградили нам путь, — вспоминает Виталий Турпитько. — Они куда-то позвонили по телефону, а через несколько минут я получил звонок из Полтавы от одного высокопоставленного чиновника (не хочу его называть) с просьбой не трогать частную собственность. На что я ответил, что громада исчерпала свободный жилищный фонд для внутренне перемещенных лиц, а в то же время такие хоромы пустуют. В конце концов с моими аргументами согласились. Теперь дом снова пустует. Но, надеюсь, со временем он перейдет в собственность громады и послужит нашим защитникам.

А меня почему-то не оставляет мысль: если бы российско-украинская война не перешла в горячую фазу и предатель Илья Кива не сбежал в москву, а бывшего главу городского совета Полтавы Александра Мамая не осудили за коррупцию , то государственные структуры, которые должны обнаруживать коллаборантов и преступников, способствующих оккупантам, так и не получили бы "доступа" к этим объектам? И недвижимое имущество, приобретенное российским генералом и его близкими родственниками в самом центре Украины, продолжало бы приносить этим кровопийцам доходы, на которые бы они спонсировали страну-агрессора?

Фото СБУ