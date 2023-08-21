"Владел чуть ли не половиной Полтавы": СБУ арестовала имущество российского генерала — масштабы поражают (фото)

Во владении семьи генерала были десятки объектов недвижимости

В Украине арестовали имущество российского генерала Валерия Капашина. Оно было оформлено на его дочь и зятя, которые до начала полномасштабной войны проживали в Украине, а после уехали в россию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Капашин занимает должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли рф.

Под арест попали свыше 20 коммерческих объектов, более 3 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.

"Среди арестованного имущества — дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м²", — отметили в СБУ.

Там же и показали фото арестованной недвижимости.

По данным силовиков, общая стоимость изъятых активов превышает миллиард гривен.

Что касается дочери и зятя генерала, то они уже получили российские паспорта.

"Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в москве. Близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в рф и оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих средств направлялась в бюджет рф посредством уплаты налогов и сборов", — добавили в СБУ.

Кроме того, при обысках по адресам помещений, записанных на членов семьи генерала, там нашли военную форму русского образца, запрещенную русскую символику и пропагандистскую литературу, сувенирную продукцию и награды, врученные Капашину в кремле. В числе последних — часы от президента рф.

Расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

В ближайшее время будет решен вопрос национализации арестованного имущества в пользу Украины.

В сети, мягко говоря, шокированы объемами активов, которыми владела семья генерала страны-агрессора.

"Жесть. Чуть ли не половиной Полтавы владела эта семья", — пишет блогер Антон Ходза.

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