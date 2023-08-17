Докричалась: известная защитница УПЦ МП получила подозрение от СБУ

Любительнице "русского мира" грозит тюремное заключение с конфискацией имущества

СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре. Она активно участвовала в провокациях на территории Лавры в конце марта и начале апреля 2023 года.

Об этом сообщает СБУ.

Имя фигурантки не сообщается, но вероятно речь идет о фанатке УПЦ (МП) Виктории Кохановской, которая во время весенних событий в Лавре публиковала в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Кроме того, на своей странице в Facebook Кохановская отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом". А также публиковала "прогнозы" о "неотвратимости" захвата всей территории нашей страны и пыталась дискредитировать украинских защитников.

Ее "писанину" подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие это как позицию рядовых граждан Украины. Лингвистическая экспертиза подтвердила факты работы фигурантки в пользу страны-агрессора.

По месту жительства Кохановской в Киеве прошли обыски, в ходе которых обнаружена компьютерная техника, которую она использовала в преступных действиях.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта).

Решается вопрос дополнительной квалификации ее преступных действий любительницы "русского мира" и избрания ей меры пресечения. Расследование продолжается, злоумышленнице грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что Кохановская известна своими пророссийскими взглядами и числится в базе "Миротворца" как пропагандистка, которая маскирует свою деятельность под религию.

Как сообщал "Телеграф", в апреле Кохановскую забирали на допрос в СБУ. Тогда украинцы с большим одобрением отнеслись к этому отмечая, что такой "мусор" давно пора вымести из страны.