В Киево-Печерской лавре полиция взломала двери помещений, где засели фанаты УПЦ МП
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Правоохранители оцепили несколько корпусов
С утра во вторник, 15 августа, на территории Киево-Печерской лавры несколько человек с помощью болгарки, лома и кувалды взломали двери в 57 корпус и в сопровождении сотрудников полиции зашли в помещение, где находятся паломники и монахи.
Об этом сообщается на сайте "Союз православных журналистов".
"57 корпус – это помещение лаврской гостиницы. Здесь живут паломники и несколько монахов братии Лавры", — говорится в сообщении.
В то же время в Украинской Православной Церкви заявили, что прямо сейчас происходит штурм 54,47 и 58 корпусов Лавры.
"Как сообщают из Киево-Печерской Лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57 корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской Лавры", — заявили в Telegram-канале УПЦ.
Происходящую вокруг Киево-Печерской лавры ситуацию прокомментировал украинский волонтер и популярный блогер Сергей Стерненко.
"Лавра, очищение от РПЦ ФСБ. Единственный случай, когда действительно приятно слышно работу строительных инструментов", — подчеркнул он.
Что происходило ранее
Стоит отметить, что 11 августа в Киево-Печерской лавре в нескольких помещениях забаррикадировались верующие УПЦ МП. По словам пресс-секретаря заповедника "Киево-Печерская лавра" Олеси Крамаренко, эти люди мешают работе Минкульта. В частности, они пытаются блокировать вход комиссии в помещение.
"Мы подозреваем, что выходящие это паломники. Они поют, молятся. Мы ведь не против, пусть ходят молиться в храм. Но это помещения гостиничного типа, которые сейчас должны быть освобождены, они возвращаются в пользу государства. Лавра будет закрыта, пока комиссия не закончит свою работу", — сказала она.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 августа было принято решение об ограничении доступа посетителей на территорию Киево-Печерской лавры. Ограничения коснулись Нижней Лавры.