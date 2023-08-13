Начал бить камнем икону: в Киево-Печерской лавре мужчина устроил дебош (фото)

Мужчину уже задержали

Утром 13 августа в Киево-Печерской Лавре мужчина ударил камнем по иконе Спаса Нерукотворного.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.

"Во время богослужения в храме Агапита Печерского, мужчина подошёл к иконе и несколько раз ударил по ней камнем, разбив стекло", — говорится в сообщении.

Там же указали, что верующие помогли задержать злоумышленника еще до приезда полиции. После этого его передали стражам порядка.

Мотивы мужчины остаются неизвестными.

Отметим, что 11 августа в Киево-Печерской лавре снова было неспокойно. На следующий день после решения суда вернуть государству имущество лавры, полиция оцепила территорию, а внутри работала комиссия Минкульта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Лавре собирали "донаты" на залога для Паши "Мерседеса". Позже в нижней части Киево-Печерской лавры обнаружили покои бывшего наместника, который вышел под залог в 33 млн гривен. Прихожанам был доступен только один этаж, который был скромно обставлен, но на самом деле в Лавре скрывались еще три этажа.