"Монахи стали заложниками. Переходить им некуда": интервью с новым наместником Киево-Печерской лавры

В Лавре сложилась нездоровая ситуация и агрессор использует духовность в качестве ресурса, говорит архимандрит Авраамий.

Весной 2023 года архимандрит УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в состав ПЦУ и стал и.о. наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. Одновременно с переходом отец Авраамий призвал монахов Лавры последовать его примеру: признать Томос и присоединиться к ПЦУ. За такие действия своего бывшего клирика Московский патриархат запретил его в служении, а митрополит Павел (Лебедь) наслал на священнослужителя порцию проклятий.

Готовы ли монахи УПЦ МП перейти в состав ПЦУ, как Московский патриархат на них давит, и почему сторонникам "русского мира" так трудно разорвать связи с РПЦ, архимандрит Авраамий рассказал в блиц-интервью "Телеграфу".

— Еще весной вы призвали братию Киево-Печерской лавры остаться в Лавре в составе ПЦУ. Какая ситуация по состоянию на данный момент? Братия к вам прислушалась? Какие сейчас настроения?

— В моем обращении был призыв к тому, чтобы братия оставалась на месте, но присоединилась к Поместной автокефальной Православной церкви Украины. И та ситуация, которая сейчас сложилась в Лавре – нездорова. К сожалению, мы видим, что агрессор использует какие только можно ресурсы в войне, в частности, духовность. А Лавра, не секрет, в свое время была оплотом "русского мира".

Братия стала заложниками этой ситуации. Для мужского монастыря ПЦУ пока нет помещений для братии, которая будет в составе ПЦУ. Как только появятся помещения, а это уже как решит государство, сразу братия, обладающая украинским сознанием, сможет присоединиться к ПЦУ. Не вся там братия плохая. Есть хорошая братия, которая действительно молится за Украину, болеет за Украину и наших воинов. Поэтому мы в ожидании этого процесса – предоставления помещений.

— Говорите, что нет помещений. Я так понимаю, ПЦУ рассчитывает на договор аренды Лавры, подобный тому, который был у заповедника с УПЦ?

— Эти вопросы, пожалуй, следует адресовать Министерству культуры. Знаем, что законы приняты несколько иные, но надеемся, что они будут пересмотрены для того, чтобы мы пользовались так, как в свое время Московский патриархат. Потому что предлагаемые нам условия — колоссальная сумма набегает, и у нас таких возможностей, конечно, нет.

В течение 30 лет Московский патриархат пользовался всеми благами и была символическая арендная плата.

— Представители Московского патриархата говорят, что ПЦУ не сможет выполнять духовную миссию в Лавре. Упрекают, что в ПЦУ просто нет монахов для этого. Как могли бы прокомментировать эти слова?

— Они так боятся ПЦУ потому, что понимают: то, что они говорят, является не правдой, а настоящей ложью. В любом случае мы формируем новую монашескую общину. Мы начинаем этот процесс так же, как и они в свое время формировали из ничего. В 1988 году, когда территория Нижней лавры была передана церкви, в том числе Дальнее пещеры, в то время было всего 5-7 монахов. И это они были из разных монастырей.

Они говорили, что и в Верхней лавре ничего у нас не получится, но слава Богу богослужения регулярные проводятся, украинский лаврский хор есть, исполняющий хорошие песнопения, но уже на украинском языке. Это свидетельство того, что все то, что они говорят, не соответствует действительности.

— УПЦ давит на монахов, чтобы они даже и мысли не допускали перейти в ПЦУ?

— Я уже говорил, что монахи являются заложниками сложившейся ситуации. Например, когда я заявил, что присоединяюсь к ПЦУ, то, конечно, не имел возможности вернуться, потерял жилье на территории Нижней лавры.

— В УПЦ настаивают на том, что у них нет никакой связи с Московским патриархатом: ни в своем уставе, нигде. И все же, в какой форме эта связь сохраняется?

— Я вам больше скажу: недавно я посетил святую гору Афон и даже афониты подтверждают их связь с Московским патриархатом. И как бы они ни пытались себя оправдывать, как бы хорошо ни рассказывали, эта связь существует.

Если бы не было этой связи, то в чем проблема прислать мирные грамоты поместным церквям? Это все суть того, что они никак не могут разорвать эту связь.

— Почему так держатся? Ради чего?

— Дело в том, что когда они разрывают эту связь, становится непонятно, в какой форме они находятся. В связи с Московским патриархатом их признает весь православный мир. Вы поезжайте за границу и вас лично спросят: "Какого вы патриархата? Московского?" Поэтому здесь не нужно прикрываться манипуляциями и разного рода ложью.