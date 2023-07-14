"Ченці стали заручниками. Переходити їм нема куди": інтерв’ю з новим намісником Києво-Печерської лаври

У Лаврі склалася нездорова ситуація і агресор використовує духовність як ресурс, каже архімандрит Авраамій.

Навесні 2023 року архімандрит УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до складу ПЦУ і став в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Одночасно з переходом отець Авраамій закликав ченців Лаври наслідувати його приклад: визнати Томос і приєднатися до ПЦУ. За такі дії свого колишнього клірика Московський патріархат заборонив його в служінні, а митрополит Павло (Лебідь) наслав на священнослужителя порцію прокльонів.

Чи готові ченці УПЦ МП перейти до складу ПЦУ, як Московський патріархат на них тисне, та чому прибічникам "руського міру" так важко розірвати зв’язки з РПЦ, архімандрит Авраамій розповів в бліц-інтерв’ю "Телеграфу".

— Панотче, ще навесні ви закликали братію Києво-Печерської лаври залишитись у Лаврі у складі ПЦУ. Яка ситуація станом на зараз? Братія до вас дослухалась? Які зараз настрої?

— В моєму зверненні був заклик до того, щоб братія залишалась на місці, але приєдналась до Помісної автокефальної Православної церкви України. І та ситуація, яка зараз склалася в Лаврі — нездорова. На жаль, ми бачимо, що агресор використовує які тільки можна ресурси у війні, зокрема, духовність. А Лавра, не секрет, свого часу була оплотом "руського міра".

Братія стала заручниками цієї ситуації. Для чоловічого монастиря ПЦУ поки немає приміщень для братії, яка буде в складі ПЦУ. Тільки-но з’являться приміщення, а це вже як вирішить держава, одразу братія, яка має українську свідомість, зможе доєднатися до ПЦУ. Не вся там братія погана. Є хороша братія, яка дійсно молиться за Україну, вболіває за Україну і наших воїнів. Тому ми в очікуванні цього процесу — надання приміщень.

— Кажете, що немає приміщень. Я так розумію, ПЦУ розраховує на договір оренди Лаври, подібний до того, який був у заповідника з УПЦ?

— Ці запитання, мабуть, потрібно адресувати Міністерству культури. Знаємо, що закони прийняті трохи інші, але сподіваємося, що вони будуть переглянуті для того, щоб ми користувалися так, як свого часу Московський патріархат. Тому що умови, які пропонують нам, — колосальна сума набігає, і у нас таких можливостей, звісно, нема.

Протягом 30 років Московський патріархат користувався всіма тими благами і була символічна орендна плата.

— Представники Московського патріархату кажуть, що ПЦУ не зможе виконувати духовну місію в Лаврі. Закидають, що у ПЦУ просто немає ченців для цього. Як могли б прокоментувати такі слова?

— Вони так бояться ПЦУ тому, що розуміють: те, що вони говорять, є не правдою, а справжньою брехнею. У будь-якому разі ми формуємо нову чернечу общину. Ми розпочинаємо цей процес так само, як і вони свого часу формували з нічого. 1988 року, коли територія Нижньої лаври була передана церкві, зокрема Дальні печери, на той час було всього 5-7 ченців. І то вони були з різних монастирів.

Вони казали, що й у Верхній лаврі нічого у нас не вийде, та слава Богу богослужіння регулярні проводяться, український лаврський хор є, який виконує гарні піснеспіви, але вже українською мовою. Це свідчення того, що все те, що вони говорять — не відповідає дійсності.

— УПЦ тисне на ченців, щоб вони навіть і думки не мали перейти до ПЦУ?

— Я вже казав, що ченці є заручниками ситуації, що склалася. Наприклад, коли я заявив, що приєднуюся до складу ПЦУ, то, звісно, не мав можливості повернутися, втратив житло на території Нижньої лаври.

— В УПЦ наполягають на тому, що не мають жодного зв’язку з Московським патріархатом: ні в своєму статуті, ніде. Та все ж таки, в якій формі цей зв'язок зберігається?

— Я вам більше скажу: недавно я відвідав святу гору Афон, і навіть афоніти підтверджують їхній зв'язок з Московським патріархатом. І хоч як би вони намагалися себе виправдовувати, хоч як би гарно розказували, цей зв'язок існує.

Якби не було цього зв’язку, то в чому проблема надіслати мирні грамоти Помісним церквам? Це все сутність того, що вони аж ніяк не можуть розірвати цей зв'язок.

— Чому так тримаються? Заради чого?

— Річ у тім, що коли вони розривають цей зв’язок, то стає незрозуміло, в якій формі вони перебувають. Через зв'язок з Московським патріархатом їх визнає весь православний світ. Ви поїдьте за кордон і вас особисто запитають: "Якого ви патріархату? Московського?" Тому тут не потрібно прикриватися маніпуляціями і різного роду неправдою.