"Є три проблеми": митрополит ПЦУ пояснив, чому патріарха Кирила досі не визнали єретиком

Суду пентархії не вистачило консенсусу, каже митрополит Олександр (Драбинко).

Через схвалення різанини у Бучі зокрема та убивств українців російськими військовими загалом Православна церква України висунула ініціативу визнати предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила єретиком, однак цього не сталося.

Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, це питання порушували давно у зв’язку з втручанням Кирила в справи на канонічній території Александрійського патріархату, де РПЦ відкрила свій екзархат.

"Окрім цього, благословення патріарха Кирила на вбивство, це також смертний гріх, і ідеологія "руського міра", яка виправдовує етноцид українського народу", — пояснив митрополит.

Він розповів, що мав відбутися суд пентархії – древніх патріархатів, статус яких засвідчений Вселенськими соборами. До пентархії входить Константинопольський патріархат, Александрійський, Антіохійський, Єрусалимський та Кіпрська церква.

"Та є проблема з Антіохійською церквою: там дуже сильний вплив московського бізнесу плюс конфлікт у Сирії. Єрусалимська церква також має багато проблем з росією та РПЦ. А щоб провести суд — потрібен консенсус, тому його і не було", — підсумував владика Олександр.

Більше гучних заяв читайте на сайті "Телеграф" в інтерв'ю: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше митрополит Олександр розповів про реакцію предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія на "рейдерство" патріарха Кирила в Україні.