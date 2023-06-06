"Наче набрав у рот води": митрополит про реакцію Онуфрія на "рейдерство" патріарха Кирила в Україні

Патріарх Московський Кирило поводиться на окупованих територіях, як хазяїн, а митрополит Онуфрій наче набрав в рот води.

Архієреї Української православної церкви (Московського патріархату) готові продовжувати переходи під юрисдикцію Православної церкви України, оскільки розуміють, що предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій не здатен захистити їх від "рейдерства" з боку Російської православної церкви на окупованих територіях.

Про це митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Є така інформація (що члени верхівки УПЦ мають бажання перейти в ПЦУ. — Ред.). Та це не лежить в моїй компетенції, адже відповідні рішення має приймати Синод. Безпосередньо до мене зверталися два єпископи, — пояснив митрополит Олександр. — Вони ж чудово розуміють, що митрополит Онуфрій їх не може захистити".

Як приклад він навів окупований Бердянськ Запорізької області, де 16 травня РПЦ перевела у своє підпорядкування Бердянську єпархію УПЦ (МП).

"Забрали єпархію і все. [Глава РПЦ, патріарх Московський] Кирило поводиться, як хазяїн і робить, що хоче, а Онуфрій наче набрав у рот води і навіть жодної реакції на Синоді не було. Своїм священникам забороняють навіть причащатися за доєднання до ПЦУ, а тут Кирило забирає з-під носу цілу єпархію, прислав туди єпископа з росії — і нічого, все ніби нормально", — додав священик.

Більше гучних заяв читайте на сайті "Телеграф" в інтервю: "В Москві сказали, що томосу не буде": митрополит ПЦУ Драбинко про фейкову незалежність УПЦ і візит патріарха Кирила до Києва".

Нагадаємо, раніше митрополит Олександр розповів, як Онуфрій відмовився очолити ПЦУ, зате засвідчив вірність Москві.