"Словно набрал в рот воды": митрополит о реакции Онуфрия на "рейдерство" патриарха Кирилла в Украине

Патриарх Московский Кирилл ведет себя на оккупированных территориях, как хозяин, а митрополит Онуфрий словно набрал в рот воды.

Архиереи Украинской православной церкви (Московского патриархата) готовы продолжать переходы под юрисдикцию Православной церкви Украины, поскольку понимают, что предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий не способен защитить их от "рейдерства" со стороны Русской православной церкви на оккупированных территориях.

Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу".

"Есть такая информация (что члены верхушки УПЦ хотят перейти в ПЦУ. — Ред.). Но это не лежит в моей компетенции, ведь соответствующие решения должен принимать Синод. Непосредственно ко мне обращались два епископа, — пояснил митрополит Александр. — Они же прекрасно понимают, что митрополит Онуфрий не может их защитить".

В качестве примера он привел оккупированную часть Запорожской области, где 16 мая РПЦ перевела в свое подчинение Бердянскую епархию УПЦ (МП).

"Забрали епархию и все. [Глава РПЦ, патриарх Московский] Кирилл ведет себя, как хозяин и делает, что хочет, а Онуфрий словно набрал в рот воды и даже никакой реакции на Синоде не было. Своим священникам запрещают даже причащаться за присоединение к ПЦУ, а тут Кирилл забирает из-под носа целую епархию, прислал туда епископа из россии — и ничего, все вроде бы нормально", — добавил священник.

Больше громких заявлений читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, ранее митрополит Александр рассказал, как Онуфрий отказался возглавить ПЦУ, зато засвидетельствовал верность Москве.