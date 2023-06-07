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"Есть три проблемы": митрополит ПЦУ объяснил, почему патриарха Кирилла до сих пор не признали еретиком

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Автор
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл. Фото patriarchia.ru

Суду пентархии не хватило консенсуса, говорит митрополит Александр (Драбинко).

Из-за одобрения резни в Буче в частности и убийств украинцев российскими военными в целом Православная церковь Украины выдвинула инициативу признать предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского Кирилла еретиком, однако этого не произошло.

Об этом митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, этот вопрос поднимался давно в связи с вмешательством Кирилла в дела на канонической территории Александрийского патриархата, где РПЦ открыла свой экзархат.

"Помимо этого, благословение патриарха Кирилла на убийство, это тоже смертный грех, и идеология "русского мира", оправдывающая этноцид украинского народа", — пояснил митрополит.

Он рассказал, что должен был состояться суд пентархии – древних патриархатов, статус которых удостоверен Вселенскими соборами. Пентархия включает Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Кипрскую церковь.

"Но есть проблема с Антиохийской церковью: там очень сильно влияние московского бизнеса плюс конфликт в Сирии. Иерусалимская церковь тоже испытывает много проблем с россией и РПЦ. А чтобы провести суд — нужен консенсус, поэтому его и не было", — подытожил владыка Александр.

Больше громких заявлений читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "В Москве сказали, что томоса не будет": митрополит ПЦУ Драбинко о фейковой независимости УПЦ и визите патриарха Кирилла в Киев".

Напомним, ранее митрополит Александр рассказал о реакции предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрия на "рейдерство" патриарха Кирилла в Украине.

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#РПЦ #Патриарх Кирилл #Митрополит Александр Драбинко #ересь #ПЦУ