"Серіал" із виселенням УПЦ з Лаври триває: що там відбувається (фото та відео)

Поліція заблокувала входи до 54-го та 58-го корпусів Лаври

Триває процес виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври. У вівторок, 11 липня, біля корпусів вишикувалася поліція, Комісія Мінкульту намагається опечатувати приміщення, прихильники УПЦ традиційно перешкоджають її діяльності.

Відповідні кадри публікують у мережі.

Як заявили в "Союзі православних журналістів", йдеться про 54-й і 58-й корпуси Лаври, де розташовані готелі для паломників. Вони заявляють також про "штурм" і "злам" церковного магазину. За їхніми даними, правоохоронці нібито поводиться агресивно і "попереджають, що розіб’ють вірянам телефони, якщо їх зніматимуть". Однак на опублікованих ними ж самими кадрах видно, що це не так, поліцейські поводяться абсолютно коректно.

Прихильники УПЦ намагаються перешкодити комісії

Частину приміщень опечатано

Комісія все ж таки здійснює свою роботу

Нагадаємо, "серіал" із виселенням УПЦ з Лаври відновився з початку липня — 3 липня від монастиря УПЦ надійшов офіційний лист, що вони готові надати доступ до двох корпусів Лаври, але цього не сталося. Національний заповідник повернув у власність держави п’ять корпусів із 79. Повинні повернути ще п’ять. 4 липня парафіяни не пускали комісію до корпусу, 6 числа зіткнення віруючих із правоохоронцями продовжилися.

Як повідомляв "Телеграф", 5 червня комісія Мінкульту з прийому-передачі майна Лаври завершила свою роботу і склала відповідний Акт, який УПЦ МП мала підписати у триденний термін. Наразі представники організації мають залишити святиню, а сама вона переходить у власність держави.