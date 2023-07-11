"Сериал" с выселением УПЦ из Лавры продолжается: что там происходит (фото и видео)
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Полиция заблокировала входы в 54-й и 58-й корпуса Лавры
Продолжается процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Во вторник, 11 июля, у корпусов выстроилась полиция, Комиссия Минкульта пытается опечатывать помещения, сторонники УПЦ традиционно препятствуют ее деятельности.
Соответствующие кадры публикуют в сети.
Как заявили в "Союзе православных журналистов", речь идет о 54-м и 58-м корпусах Лавры, где расположены гостиницы для паломников. Они заявляют также о "штурме" и "взломе" церковного магазина. По их данным, полиция якобы ведет себя агрессивно и "предупреждают, что разобьют верующим телефоны, если их будут снимать". Однако на опубликованных ими же кадрах видно, что это не так, полицейские ведут себя абсолютно корректно.
Напомним, "сериал" с выселением УПЦ из Лавры возобновился с начала июля — 3 июля от монастыря УПЦ поступило официальное письмо, что они готовы предоставить доступ к двум корпусам Лавры, но этого не произошло. Национальный заповедник вернул в собственность государства пять корпусов из 79. Должны вернуть еще пять. 4 июля прихожане не пускали комиссию в корпуса, 6 числа столкновения верующих с правоохранителями продолжились.
Как сообщал "Телеграф", 5 июня комиссия Минкульта по приему-передаче имущества Лавры завершила свою работу и составила соответствующий Акт, который УПЦ МП должна была подписать в трехдневный срок. Теперь представители организации должны покинуть святыню, а сама она переходит в собственность государства.