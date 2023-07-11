"Сериал" с выселением УПЦ из Лавры продолжается: что там происходит (фото и видео)

Полиция заблокировала входы в 54-й и 58-й корпуса Лавры

Продолжается процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Во вторник, 11 июля, у корпусов выстроилась полиция, Комиссия Минкульта пытается опечатывать помещения, сторонники УПЦ традиционно препятствуют ее деятельности.

Соответствующие кадры публикуют в сети.

Как заявили в "Союзе православных журналистов", речь идет о 54-м и 58-м корпусах Лавры, где расположены гостиницы для паломников. Они заявляют также о "штурме" и "взломе" церковного магазина. По их данным, полиция якобы ведет себя агрессивно и "предупреждают, что разобьют верующим телефоны, если их будут снимать". Однако на опубликованных ими же кадрах видно, что это не так, полицейские ведут себя абсолютно корректно.

Сторонники УПЦ пытаются помешать комиссии

Часть помещений опечатаны

Комиссия все же осуществляет свою работу

Напомним, "сериал" с выселением УПЦ из Лавры возобновился с начала июля — 3 июля от монастыря УПЦ поступило официальное письмо, что они готовы предоставить доступ к двум корпусам Лавры, но этого не произошло. Национальный заповедник вернул в собственность государства пять корпусов из 79. Должны вернуть еще пять. 4 июля прихожане не пускали комиссию в корпуса, 6 числа столкновения верующих с правоохранителями продолжились.

Как сообщал "Телеграф", 5 июня комиссия Минкульта по приему-передаче имущества Лавры завершила свою работу и составила соответствующий Акт, который УПЦ МП должна была подписать в трехдневный срок. Теперь представители организации должны покинуть святыню, а сама она переходит в собственность государства.