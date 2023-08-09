Расследуются десятки дел: СБУ объяснила залог для "Паши Мерседеса" и отчиталась о работе по УПЦ МП

Расследование по уголовному производству завершено

За митрополита Павла (Лебедя) внесен залог в размере 33,3 млн гривен, он освобожден из-под стражи. Однако это никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение его дела в суде.

Об этом заявили в СБУ.

"Отмечаем, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", — сказано в сообщении.

Суд наложил на митрополита Павла ряд ограничений: носить электронное средство контроля, не выезжать за пределы с. Вороньков Бориспольского района без уведомления об этом следователя, по первому требованию являться по вызовам, не общаться с потерпевшими и свидетелями.

В СБУ уточнили, что расследование по уголовному производству в отношении Павла завершено, его адвокаты изучают материалы дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, митрополиту сообщили о подозрении по следующим статьям УКУ:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

С начала полномасштабной агрессии россии против Украины по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ (МП). Суды вынесли уже 15 обвинительных приговоров. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ (МП), имеющим российские паспорта. Кроме того, запрещен въезд в Украину более 250 клирикам РПЦ, в том числе и 3 священнослужителям УПЦ (МП), которым отменено гражданство Украины.

Как сообщал "Телеграф", главу Тульчинской епархии УПЦ (МП) епископа Ионафана (Анатолий Елецких) приговорили к пяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Представитель Московского патриархата признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в действиях, направленных на оправдание российской агрессии и свержение конституционного строя.