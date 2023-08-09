Розслідуються десятки справ: СБУ пояснила заставу для "Паші Мерседеса" та прозвітувала про роботу з УПЦ МП

Розслідування з кримінального провадження завершено

За митрополита Павла (Лебедя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн гривень, його звільнено з-під варти. Однак це аж ніяк не вплине на справедливий розгляд його справи у суді.

Про це заявили у СБУ.

"Наголошуємо, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Суд наклав на митрополита Павла низку обмежень: носити електронний засіб контролю, не виїжджати за межі с. Вороньків Бориспільського району без повідомлення про це слідчого, на першу вимогу з’являтися на виклики, не спілкуватися з потерпілими та свідками.

У СБУ уточнили, що розслідування щодо кримінального провадження щодо Павла завершено, його адвокати вивчають матеріали справи. Після цього обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, митрополиту повідомили про підозру за такими статтями УКУ:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

З початку повномасштабної агресії росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних проваджень щодо священнослужителів, у тому числі й архієреїв УПЦ (МП). Суди винесли вже 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Крім того, заборонено в’їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі трьом священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

Як повідомляв "Телеграф", голову Тульчинської єпархії УПЦ (МП) єпископа Йонатана (Анатолій Єлецьких) засудили до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Представника Московського патріархату визнано винним у зазіханні на територіальну цілісність України, а також у діях, спрямованих на виправдання російської агресії та повалення конституційного ладу.