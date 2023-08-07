Один із глав УПЦ засуджений до в’язниці: зазіхав на територіальну цілість України
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Суд визнав, що священик діяв на користь росії
Голову Тульчинської єпархії УПЦ (МП) єпископа Йонатана (Анатолій Єлецьких) засудили до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, представника Московського патріархату визнано винним у зазіханні на територіальну цілісність України, а також у діях, спрямованих на виправдання російської агресії та повалення конституційного ладу.
"Прокурор у суді довів, що у січні 2022 року митрополит, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, розмістив на вебсайті єпархії авторську статтю про чільну роль "московського патріархату" у православному християнстві та заперечення самостійності ПЦУ", — йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що під час обшуків у нього знайшли матеріали пропагандистського змісту, які він розповсюджував серед парафіян.
Згідно з висновком експертизи, ці матеріали містили заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, підтримки агресії росії та виправдання окупації української землі.
Як повідомлялося раніше, інформація про обшуки у Йонатана з’явилася у жовтні минулого року, а в січні 2023 року СБУ передала матеріали до суду.