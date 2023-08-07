Один из глав УПЦ приговорен к тюрьме: посягал на территориальную целость Украины

Суд посчитал, что священник действовал в интересах россии

Главу Тульчинской епархии УПЦ (МП) епископа Ионафана (Анатолий Елецких) приговорили к пяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, представитель Московского патриархата признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в действиях, направленных на оправдание российской агрессии и свержение конституционного строя.

"Прокурор в суде доказал, что в январе 2022 года митрополит, руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами, разместил на вебсайте епархии авторскую статью о главенствующей роли "московского патриархата" в православном христианстве и отрицания самостоятельности ПЦУ", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что во время обысков у него нашли материалы пропагандистского содержания, которые он распространял среди прихожан.

Согласно заключению экспертизы, эти материалы содержали призывы к разжиганию религиозной вражды, поддержке агрессии россии и оправданию оккупации украинской земли.

Как сообщалось ранее, информация об обысках у Ионафана появилась в октябре прошлого года, а в январе 2023 года СБУ передала материалы в суд.