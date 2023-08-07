Митрополита "Пашу Мерседеса" випустили під заставу: скільки за нього внесли

Колишній митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (Паша "Мерседес"), якому минулого місяця обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вийшов на волю. За нього внесли заставу.

Про це повідомив його адвокат.

Сума застави становила 900 тисяч гривень. Про те, хто саме вніс суму, не уточнюється.

"Ваше блаженство владика Онуфрій, владика Антоній, усі братія, захисники. Батько Микита, мої всі домашні брати та сестри, особливо брати, дякую вам за ваші молитви, терпіння та любов", — каже Лебідь на відео, знятим із салону авто.

Нагадаємо, що Паша "Мерседес" проходить у справі, в якій його звинувачують у підтримці агресивної війни проти України. У разі доказу його провини колишньому митрополиту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Відповідну підозру йому було пред’явлено 13 липня 2023 року.

Раніше ми розповідали, що "Телеграф" знайшов елітну нерухомість митрополита та деякі інші цікаві "грішки" з його мирського буття. Так, наприклад, згідно з даними Реєстру про нерухоме майно, площа одного з його будинків становить 545 квадратних метрів, з яких житлова — 154 "квадрати". Площа ж земельної ділянки становить 0,1 га (тобто 10 соток). Побачити його на фото ви можете перейшовши за посиланням.