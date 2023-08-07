Митрополита "Пашу Мерседеса" выпустили под залог: за него внесли десятки миллионов

Кто именно внес сумму пока не известно

Бывший митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (Паша "Мерседес"), которому в прошлом месяце избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел на свободу. За него внесли залог.

Об этом сообщил его адвокат.

Сумма залога составила 33 миллиона гривен (900 тыс. долларов). О том, кто именно внес сумму не уточняется. При этом отметим, что бокс для сбора пожертвований на его залог устанавливали в Киево-Печерской лавре.

"Ваше блаженство владыка Онуфрий, владыка Антоний, все братия, защитники. Отец Никита, мои все домашние братья и сестры, особенно братья, благодарю вас за ваши молитвы, терпение и любовь", — говорит Лебедь на видео, снятым из салона авто.

Напомним, что Паша "Мерседес" проходит по делу, в котором его обвиняют в поддержке агрессивной войны против Украины. В случае доказания его вины бывшему митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Соответствующее подозрение ему было предъявлено 13 июля 2023 года.

Ранее мы рассказывали, что "Телеграф" нашел элитную недвижимость митрополита и некоторые другие любопытные "грешки" из его мирского бытия. Так, например, согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, площадь одного из его домов составляет 545 квадратных метров, из которых жилая — 154 "квадрата". Площадь же самого земельного участка составляет 0,1 га (т. е. 10 соток). Увидеть его на фото вы можете перейдя по ссылке.