Фото дня: в Лавре собирают "донаты" на выкуп за Пашу-Мерседеса

Сумма залога превышает 33 миллиона гривен

В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на залог для митрополита УПЦ Павла Лебедя (Паши "Мерседеса"), которого взяли под стражу до 14 августа.

Фото из храма святого Агапита Печерского опубликовал Андрей Ковалев.

В храме рядом с иконой появился ящик для пожертвований с надписью "На заставу за митрополита Павла".

Ящик для сбора денег на заставу для Паши Мерседеса. Фото: Андрей Ковалев

Рядом есть такой же ящик, туда собирают пожертвования на украшение храма.

Пожертвования собирают также на украшение храма. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Отметим, Паша "Мерседес" может выйти под залог в размере свыше 33 млн гривен.

Напомним, Павла Лебедя подозревают в отрицании вооруженной агрессии россии против Украины и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 3 ст. 436–2, ч. 2 ст. 161 УК Украины). В период, когда митрополит Павел был наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Мужской монастырь УПЦ, он называл полномасштабное вторжение россии "гражданской войной", а в телефонных разговорах с прихожанами своими высказываниями разжигал национальную, региональную и религиозную вражду, что подтвердили экспертизы.

После решения суда о взятии его под стражу, митрополит Павел заявил, что не согласен с этим и пожаловался, что не знает, где найти 33 млн гривен для залога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один только крест на клобуке Паши Мерседеса стоит почти 6 миллионов гривен. Он выложен из крупных бриллиантов.