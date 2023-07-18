Фото дня: у Лаврі збирають "донати" на викуп за Пашу-Мерседеса

Сума застави перевищує 33 мільйони гривень

У Києво-Печерській лаврі почали збирати пожертвування на заставу за митрополита УПЦ Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса"), якого взяли під варту до 14 серпня.

Фото з храму святого Агапіта Печерського опублікував Андрій Ковальов.

У храмі поруч з іконою з’явилася скриня для пожертв з написом "На заставу за митрополита Павла".

Скринька для збору пожертв на заставу за митрополита Павла. Фото Андрій Ковальов

Поруч є така сама скринька, туди збирають пожертвування на прикрашання храму.

Пожертвування збирають також на прикрашання храму. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Зазначимо, Паша "Мерседес" може вийти під заставу у розмірі понад 33 млн гривень.

Нагадаємо, Павла Лебедя підозрюють у запереченні збройної агресії росії проти України та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436–2, ч. 2 ст. 161 КК України). У період, коли митрополит Павло був намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир УПЦ, він називав повномасштабне вторгнення росії "громадянською війною", а в телефонних розмовах з парафіянами своїми висловлюваннями розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечу.

Після рішення суду про взяття його під варту, митрополит Павло заявив, що не згодний з цим і поскаржився, що не знає, де знайти 33 млн гривень для застави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один лише хрест на клобуку Паші Мерседеса коштує майже 6 мільйонів гривень. Він викладений із великих діамантів.