"Альтернативи не існує": чому ієрархи УПЦ МП не можуть розпрощатись з москвою

Навіть якщо Собор ухвалить рішення, механізму для його реалізації немає

Зібрання Собору, яке зараз ініціюють понад 100 кліриків УПЦ МП, може ухвалювати важливі церковні рішення, в тому числі, й доленосні зміни. Однак є один нюанс.

Про це "Телеграфу" розповів митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря).

"У соборах завжди є сенс, тому що в них реалізується один із основних принципів улаштування церкви — соборність", — каже митрополит.

Однак, на думку Климента, конкретного механізму реалізації їдеї розірвання зв’язку з Московським патріархатом, для розгляду на такому Соборі немає.

"Впевнений, що вже не існує альтернативи для самостійності та незалежності УПЦ. Але духовенство і миряни УПЦ усі можливі варіанти розвитку подій розглядають виключно в рамках дотримання церковних канонів, не допускаючи можливості втрати, говорячи світською мовою, легітимності Церкви через небезпеку опинитися в розколі чи іншій формі відпадання від благодатного єднання у Христі з усіма існуючими помісними церквами. Я уважно прочитав лист і, на жаль, як і в усіх попередніх подібних публічних закликах, не знайшов там головної відповіді — як конкретно пропонується впровадити в життя те, про що йдеться в листі, щоб не нашкодити і не втратити те, що сьогодні робить нашу Церкву Церквою в повному розумінні цього слова", — резюмував митрополит Ніжинський і Прилуцький.

Водночас, існують конкретні дії, які могли б реально відмежувати УПЦ від Московського патріархату, пояснює "Телеграфу" релігієзнавець Ігор Козловський.

"Це може бути конкретна заява про те, що вони розривають канонічні зв’язки з Московським патріархатом, звернення до всіх предстоятелів помісних церков, щоб вони сприйняли рух УПЦ до самостійності. Це може бути налагодження діалогу з ПЦУ, що, звісно, малоймовірно. Або звернутися до Вселенського патріарха як до третейського судді в православному світі, який може стати майданчиком для перемовин і розуміння, яке співжиття буде в Україні різних православних гілок", — пояснює релігієзнавець.

Однак ці всі "рецепти" позбавляють церкву легітимності, про яку каже Климент.

Більше про те, що відбувається з УПЦ МП, та чи призведе це до революції у Московському патріархаті, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Анатомія "дива": чому в УПЦ МП раптом заговорили про російський тероризм".

Раніше "Телеграф" писав про те, що Донецька та Горлівська єпархії УПЦ Московського патріархату нібито за власним бажанням перейшли до Російської православної церкви.