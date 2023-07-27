"Чаша вже переповнена": чому клірики УПЦ вимагають від митрополита Онуфрія остаточного розриву з РПЦ

Остаточний розрив з Московським патріархатом досі не відбувся

В мережі з’явився відкритий лист священників УПЦ МП до очільника церкви митрополита Онуфрія. У листі, який підписало вже більш як 100 кліриків, виставлена вимога до Онуфрія зібрати Собор, "де має відбутися остаточний розрив з РПЦ".

Як розповів "Телеграфу" один з підписантів листа до Онуфрія — протоієрей УПЦ МП Георгій Гуляєв, причиною звернення до предстоятеля стала нагальна необхідність реально відмежуватися від РПЦ.

"Чаша вже переповнена. Ми дійсно дуже консервативна структура і є багато умовностей. Причина цього всього — або проросійське лобі всередині нашої церкви, або страх зробити рішучі кроки. Та потрібно прийняти рішення, яке було б з євангельської точки зору. Чому ми підписуємо цей лист? З часу Собору в Феофанії ми все робили, щоб подати сигнал, натякнути, заявити про те, що ми не є РПЦ: варимо миро, не поминаємо патріарха на службі, але як то кажуть — покажіть конкретну бумагу. Лист почали вже підписувати архієреї, а це вже сигнал. Є рух знизу, який впливає на архієреїв", — пояснив Георгій Гуляєв.

Таким чином, духовенство всередині самого Московського патріархату фактично визнало, що Собор УПЦ МП, який пройшов у травні минулого року в Феофанії, ніякого реального розриву зав’язків з Москвою не приніс. Хоча верхівка Московського патріархату більше року наполягає на протилежному.

"Рух знизу", про який каже протоієрей, насправді вже давно тліє всередині самого Московського патріархату.

"Просто низові священники ближче до людей, тому вони швидше змінюють свою свідомість", — пояснює "Телеграфу" релігієзнавець Ігор Козловський.

Більше про те, що відбувається з УПЦ МП, та чи призведе це до революції у Московському патріархаті, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Анатомія "дива": чому в УПЦ МП раптом заговорили про російський тероризм".

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