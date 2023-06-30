Арешт для одіозного "Паші Мерседеса": суд ухвалив нове рішення

Скандально відомого митрополита Павла Лебедя, якого вчора помітили в Лаврі, залишили під цілодобовим домашнім арештом на 2 місяці. Незважаючи на доказову базу, адвокат продовжував наполягати на тому, щоб екс-наміснику Києво-Печерської лаври скасували запобіжний захід.

Про це повідомляє ТСН із зали суду. Раніше його адвокат Олег Поваляєв підтвердив візит "Паші Мерседеса" до Лаври через несподівану причину — пообідати, і заявив, що не вважає це порушенням домашнього арешту.

Відомо, що сьогодні, 30 червня, у Солом'янському суді Києва відбувається засідання про продовження Павла Лебедя домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет. Звинувачення вимагало, щоб запобіжний захід був продовжений ще на два місяці. Водночас сторона захисту наполягає на нібито безпідставних звинуваченнях і вимагає від суду скасувати домашній арешт.

Згідно з інформацією суду, колишнього намісника Києво-Печерської лаври та митрополита УПЦ МП підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, а також виправданні нападу росії на Україну.

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