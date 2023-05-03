"Зірки" зійшлися. У Києві на Печерську біля маєтку Паші-Мерседеса є земля і будинок Могилевської

Печерськ — улюблена місцина для дорогих хоромів зірок, мільйонерів та впливових політиків

У Києві на Печерських пагорбах "Телеграф" розшукав нерухомість співачки Наталії Могилевської. Вона володіє землею, квартирою і трьома гаражами по вул. Мічуріна, 61 (місцевість Звіринець) поблизу Ботанічного саду. Це випливає з даних з Реєстру про нерухоме майно та площадки YouControl.

Нагадаємо, недалеко (на вул. Землянська, 10-А) знаходиться шикарне обійстя митрополита УПЦ МП Павла (відомого ще як "Паша-Мерседес"). Також по сусідству зі скандальним церковником знаходиться нещодавно придбаний маєток нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона, сусідами якого є ексрегіонал Олексій Омельяненко (фінансист епохи Януковича) та сім'я "крокодилового" нардепа Дубового.

Клубний будинок на Мічуріна, 61

Столичний Печерськ не перестає дивувати своєю архітектурою

У Реєстрі про нерухоме майно вказано, що Могилевській за адресою Мічуріна, 61 належить 10 соток. Втім, як показує кадастрова карта, "клубний будинок на Мічуріна" ще займає шмат землі за адресою Мічуріна, 63.

Земельна ділянка на Мічуріна, 61

На кадастровій карті видно, що будівля стоїть на двох ділянках

"Телеграф" розшукав будинок на Печерську, що стоїть на землі Могилевської

Витяг з Реєстру про нерухоме майно

Формально це — вже інша земельна ділянка, якою володіє інша людина. А саме Світлана Білоножко, народна артистка України та колега Могилевської по творчому цеху.

Земля, якою володіє співачка Білоножко

Про багатоквартирний дім на Мічуріна, 61 з підземним паркінгом відомо, що його почали будувати ще до Євро-2012. До речі, тоді одна сотка землі у тій місцевості коштувала біля $100 тисяч. Спочатку планувалось, що будівля стане готелем. Головним інвестором проєкту тоді виступав партнер Могилевської по естрадному бізнесу Борис Бронштейн (чоловік рідної сестри співачки). Згодом будівля і стала "клубним будинком на Мічуріна", апартаменти якого розпродані (згідно з даними столичних агентств нерухомості).

Як зазначається на майданчику YouControl, Наталія Могилевська на Мічуріна володіє однією квартирою і трьома гаражами.

База даних YouControl

До речі, з того ж таки YouControl, стало відомо, що у власності зірки перебуває дві автівки — позашляховик Volvo XC90 (2018 року випуску) та бусік Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (2006 р.в.).

Джерело - YouControl

Примітно, там же зазначається, що наразі відносно зірки Нацполіція відкрила два адміністративні провадження за порушення правил дорожнього руху (один штраф правоохоронці виписали ще у жовтні 2022 року, а інший — у грудні 2022-го). А співачка штрафи ще не сплатила.

Джерело - YouControl

Загалом же, за даними платформи, Могилевська є власницею 10 об'єктів нерухомості у Києві та області: приміщень, квартир, гаражів і дачі.

Земля, якою ще володіє Могилевська. Джерело - YouControl

Як повідомлялося, на Печерську в районі Царського села (де мешкає вищезгаданий Паша-Мерседес) та Звіринця земля та нерухомість є найдорожчими в Києві. В залежності від об'єкту та місця вартість може сягати мільйона доларів за поточним курсом, і вище.

"Телеграф" також писав, що в одіозного українського бізнесмена Ігоря Коломойського, у якого нещодавно пройшли обшуки в розслідуванні фінансових махінацій, знайшли цілий древній замок у Франції.