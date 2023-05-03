"Звезды" сошлись. В Киеве на Печерске возле усадьбы Паши-Мерседеса есть земля и дом Могилевской

Печерск — любимое место для дорогих хоромов звезд, миллионеров и влиятельных политиков

В Киеве на Печерских холмах "Телеграф" разыскал недвижимость певицы Наталии Могилевской. Она владеет землей, квартирой и тремя гаражами по ул. Мичурина, 61 (местность Зверинец) вблизи Ботанического сада. Это следует из данных Реестра о недвижимом имуществе и площадке YouControl.

Напомним, недалеко (на ул. Землянская, 10-А) находится шикарное имение митрополита УПЦ МП Павла (известного еще как "Паша-Мерседес"). Также по соседству со скандальным церковником находится недавно приобретенная недвижимость нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона, соседями которого являются экс-регионал Алексей Омельяненко (финансист эпохи Януковича) и семья "крокодилового" нардепа Дубового.

Клубный дом на Мичурина, 61

Столичный Печерск не перестает удивлять своей архитектурой

В Реестре о недвижимом имуществе указано, что Могилевской по адресу Мичурина, 61 принадлежит 10 соток. Впрочем, как показывает кадастровая карта, "клубный дом на Мичурина" еще занимает кусок земли по адресу Мичурина, 63.

Земельный участок на Мичурина, 61

На кадастровой карте видно, что здание стоит на двух участках

"Телеграф" разыскал дом на Печерске, стоящий на земле Могилевской

Выписка из Реестра о недвижимом имуществе

Формально это уже другой земельный участок, которым владеет иной человек. А именно — Светлана Белоножко, народная артистка Украины и коллега Могилевской по творческому цеху.

Земля, которой владеет певица Белоножко

О многоквартирном доме на Мичурина, 61 с подземным паркингом известно, что его начали строить еще перед Евро-2012. Кстати, тогда одна сотка земли в этой местности стоила около $100 тысяч. Первоначально планировалось, что здание станет гостиницей. Главным инвестором проекта тогда выступал партнер Могилевской по эстрадному бизнесу Борис Бронштейн (муж родной сестры певицы). Впоследствии здание и стало "клубным домом на Мичурина", апартаменты которого распроданы (согласно данным столичных агентств недвижимости).

Как отмечается на площадке YouControl, Наталия Могилевская на Мичурина владеет одной квартирой и тремя гаражами.

База данных YouControl

Кстати, из того же YouControl стало известно, что в собственности звезды находится два автомобиля — внедорожник Volvo XC90 (2018 года выпуска) и бусик Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI (2006 г.в.).

Источник — YouControl

Примечательно, там отмечается, что в отношении звезды Нацполиция открыла два административных производства за нарушение правил дорожного движения (один штраф правоохранители выписали еще в октябре 2022 года, а другой — в декабре 2022-го). А певица штрафы еще не уплатила.

Источник — YouControl

В целом же, по данным платформы, Могилевская владеет 10 объектами недвижимости в Киеве и области: помещения, квартиры, гаражи и дачей.

Земля, которой еще владеет Могилевская. Источник — YouControl

Как сообщалось, на Печерске в районе Царского села (где проживает вышеупомянутый Паша-Мерседес) и Зверинца земля и недвижимость являются самыми дорогими в Киеве. В зависимости от объекта и места стоимость может превышать миллион долларов по текущему курсу, и выше.

"Телеграф" также писал, что у одиозного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, у которого недавно прошли обыски по расследованию финансовых махинаций, нашли целый древний замок во Франции.