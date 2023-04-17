Настоящий "Версаль". "Телеграф" нашел владельца шикарного дома на Печерске: фото

Дорогой дворец принадлежит семье соратника Турчинова

В Киеве в Печерском районе по соседству с имением скандального "Паши Мерседеса" (митрополита УПЦ МП Лебедя) и нардепа Павла Халимона находится земельный участок, на котором построено еще одно здание явно состоятельного владельца. Участок по адресу Землянская, 6 принадлежит Софии Дубовой — дочери экс-нардепа из "Батькивщины" Александра Дубового.

Об этом говорится в публикации "Телеграфа" "Соседом "Паши-Мерседеса" на Печерске оказался скандальный "крокодиловый нардеп": фото его имения впечатляет".

В частности, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра), площадь земли по ул.Землянская, 6 (кадастровый номер — 8000000000:82:284:0006) составляет немногим более 10 соток.

На этой земле расположен элитный многоэтажный дом, который и по размеру, и по архитектуре очень сильно выделяется даже на фоне остальных довольно дорогих имений Печерских холмов.

Корреспондент "Телеграфа", увидев этот дом, назвал его "Печерским Версалем". В настоящее время на придомовой территории ведутся строительные работы.

Напомним, Александр Дубовой известен, как предприниматель, очень тесно приближенный к бывшей "правой руке" Юлии Тимошенко — Александра Турчинова. Нардеп Дубовый запомнился тем, что в 2012 году пришел на заседание парламента в куртке из крокодиловой кожи стоимостью 85 тысяч евро, за что в кулуарах и СМИ парламентарий впоследствии получил прозвище "крокодиловый нардеп". Впоследствии политик признавал, что действительно приобрел такую дорогую куртку, но сделал это со скидкой, и конечная стоимость брендовой покупки составляла "всего" $70 тыс.

Также депутат Дубовой фигурировал и в ряде других громких скандалов. В частности, подозревался в махинациях со зданием одесского завода "Краян", подкупе судей, рейдерских захватах здания компании "Лира-2000", земель в Киеве, компании "Черноморское морское пароходство", различных аферах связанных с закупками Министерством обороны Украины и заводом "Орион".

30 января 2020 года ВАКС назначил ему залог размером 15,8 млн грн без содержания под стражей по делу о хищении 92 млн грн при продаже "Краяна" по непрозрачной схеме с участием мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал об имуществе соседа Дубового — владыке Павле Лебеде. Стоимость только земельного участка "Паши Мерседеса" на Печерске даже в условиях войны может стоить миллионы долларов.

Так, по данным столичных агентств по недвижимости, стоимость 10 соток в Царском селе в апреле 2023 года варьируется от $490 000 до $2 100 000.