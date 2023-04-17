Справжній "Версаль". "Телеграф" знайшов власника шикарного маєтку на Печерську: фото

Дорогий палац належить сім'ї соратника Турчинова

У Києві в Печерському районі по сусідству з маєтком скандального "Паші Мерседеса" (митрополита УПЦ МП Лебедя) та нардепа Павла Халімона знаходиться земельна ділянка, на якій збудований ще один будинок явно заможного власника. Ділянка за адресою Землянська, 6 належить Софії Дубовій — доньці екснардепа з "Батьківщини" Олександра Дубового.

Про це йдеться в публікації "Телеграфа" "Сусідом "Паші-Мерседеса" на Печерську виявився скандальний "крокодиловий нардеп": фото його маєтку вражає".

Так, за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру), площа землі по вул.Землянська, 6 (кадастровий номер — 8000000000:82:284:0006) становить трохи більше 10 соток.

На цій землі розташований елітний багатоповерховий будинок, який і за розміром, і за архітектурою дуже сильно виділяється навіть на тлі решти доволі дорогих маєтків Печерських пагорбів.

Кореспондент "Телеграфу", коли побачив цей будинок, назвав його "Печерським Версалем". Наразі на прибудинковій території ведуться будівельні роботи.

Нагадаємо, Олександр Дубовий відомий, як підприємець, котрий дуже тісно наближений до "правої руки" Юлії Тимошенко — Олександра Турчинова. Нардеп Дубовий запам'ятався тим, що у 2012 році прийшов на засідання парламенту в куртці з крокодилової шкіри вартістю 85 тисяч євро, за що в кулуарах та ЗМІ парламентар згодом отримав прізвисько "крокодиловий нардеп". Згодом політик визнавав, що справді придбав таку дорогу куртку, але зробив це зі знижкою і кінцева вартість брендової покупки нібито становила "всього" $70 тис.

Також депутат Дубовий фігурував і у низці інших гучних скандалів.

Зокрема підозрювався у махінаціях з будівлею одеського заводу "Краян", підкупі суддів, рейдерських захопленнях будівлі компанії "Ліра-2000", земель в Києві, компанії "Чорноморське морське пароплавство", різних аферах пов'язаних із закупівлями Міністерством оборони України та заводом "Оріон".

30 січня 2020 ВАКС призначив йому заставу розміром 15,8 млн грн без утримання під вартою у справі про розкрадання 92 млн грн при продажі "Краяну" по непрозорій схемі за участі мера Одеси Геннадія Труханова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про майно сусіда Дубового — владики Павла Лебедя. Вартість лише земельної ділянки "Паші Мерседеса" на Печерську навіть в умовах війни може коштувати мільйони доларів.

Так, за даними столичних агентств з нерухомості, вартість 10 соток в Царському селі в квітні 2023 року варіюється від $490 000 до $2 100 000.