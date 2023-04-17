Сусідом "Паші-Мерседеса" на Печерську виявився скандальний "крокодиловий нардеп": фото його маєтку вражає

"Телеграф" розшукав на Печерську елітну нерухомість політика, який носив в Раду куртку за $70 тис.

На столичному Печерську в Царському селі поблизу шикарного маєтку скандального митрополита Павла (Лебедя, або відомого ще як "Паша-Мерседес") знаходиться нерухомість ще одного відомого діяча — колишнього народного депутата України з партії Тимошенко "Батьківщина" Олександра Дубового.

Це випливає з офіційних даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, які є у розпорядженні "Телеграфу".

Нагадаємо, в Печерському закуточку по вул. Землянська, 10-А знаходиться елітний будинок митрополита Павла та земельна ділянка площею 10 соток. Це — впритул з нещодавно придбаним обійстям нардепа від "Слуги народу" Павлом Халімоном. Крім того, по сусідству у своєму маєтку мешкає фінансист епохи Януковича, ексрегіонал Олексій Омельяненко.

Як зазначається у витягу Держгеокадастру, сусідом "Паші-Мерседеса" та Халімона є Дубовий. Зокрема, йдеться про ділянку по вул.Землянська, 7 (кадастровий номер — 8000000000:82:104:0018). Площа ділянки — 10 соток. Формальною власницею землі є дружина Дубового — Світлана Дубова. Право власності отримано в 2017 р.

Але це ще не все. За даними того ж Держгеокадастру, ще дві сусідні ділянки також знаходяться у власності сім'ї експарламентаря. Зокрема, йдеться про Землянську, 5 (площа — 0,098 га). Дана земділянка також записана на Світлану Дубову. А от маєток по вул.Землянська, 6 (кадастровий номер — 8000000000:82:284:0006) записаний на дочку Олександра Дубового — Софію. Площа цієї землі становить трохи більше 10 соток.

До речі Світлану Дубову та Софію пов'язує участь в спільному бізнесі — в сімейній компанії "Династія Дубових" (статутний капітал — 10 млн грн). Інформацію про це можна знайти у даних Opendatabot.

Зазначимо, на ділянці Землянська, 6 розташований елітний багатоповерховий будинок, який і за розміром, і за архітектурою виділяється навіть на дорогих Печерських пагорбах. Кореспондент "Телеграфу", коли побачив цей будинок, назвав його "Печерським Версалем". Наразі на прибудинковій території ведуться будівельні роботи.

Нагадаємо, Олександр Дубовий відомий, як підприємець, дуже тісно наближений до "правої руки" Юлії Тимошенко Олександра Турчинова. Нардеп Дубовий запам'ятався тим, що у 2012 році прийшов на засідання парламенту в курточці з крокодилової шкіри вартістю 85 тисяч євро, за що в кулуарах та ЗМІ парламентар згодом отримав прізвисько "крокодиловий нардеп". Згодом політик визнавав, що справді придбав таку дорогу куртку, але зробив це зі знижкою і кінцева вартість брендової покупки нібито становила $70 тис.

Знаменита куртка Олександра Дубового

Також депутат Дубовий фігурував і у низці інших гучних скандалів.

Зокрема підозрювався у махінаціях з будівлею одеського заводу "Краян", підкупі суддів, рейдерських захопленнях будівлі компанії "Ліра-2000", земель в Києві, компанії "Чорноморське морське пароплавство", різних аферах пов'язаних із закупівлями Міністерством оборони України та заводом "Оріон".

30 січня 2020 ВАКС призначив йому заставу розміром 15,8 млн грн без утримання під вартою у справі про розкрадання 92 млн грн при продажі "Краяну" по непрозорій схемі за участі мера Одеси Геннадія Труханова.

Загиблий журналіст Павло Шеремет за життя пов'язував Дубового ще й з рейдерським захопленням Торгово-промислової палати України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав про майно сусіда Дубового — владики Павла Лебедя. Вартість лише земельної ділянки "Паші Мерседеса" на Печерську навіть в умовах війни може коштувати мільйони доларів.