Соседом "Паши-Мерседеса" на Печерске оказался скандальный "крокодиловый нардеп": фото его имения впечатляет

"Телеграф" разыскал на Печерске элитную недвижимость политика, носившего в Раду куртку за $70 тыс.

На столичном Печерске в Царском селе близ шикарного имения скандального митрополита Павла (Лебедя, или известного еще как "Паша-Мерседес") находится недвижимость еще одного известного деятеля — бывшего народного депутата Украины из партии Тимошенко "Батькивщина" Александра Дубового.

Это следует из официальных данных Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которые есть в распоряжении "Телеграфа".

Напомним, в Печерском уголке по ул. Землянская, 10-А находится элитное здание митрополита Павла и земельный участок площадью 10 соток. Это — вплотную с недавно приобретенным имением нардепа от "Слуги народа" Павлом Халимоном. Кроме того, по соседству в своей усадьбе проживает финансист эпохи Януковича, экс-регионал Алексей Омельяненко.

Как отмечается в выемке Госгеокадастра, соседом "Паши-Мерседеса" и Халимона является Дубовый. В частности, речь идет об участке по ул.Землянская, 7 (кадастровый номер — 8000000000:82:104:0018). Площадь участка – 10 соток. Формальной владелицей земли является жена Дубового — Светлана Дубовая. Право собственности получено в 2017 г.

Но это еще не все. По данным того же Госгеокадастра, еще два соседних участка также находятся в собственности семьи экс-парламентария. В частности, речь идет о Землянской, 5 (площадь – 0,098 га). Данный земучасток также записан на Светлану Дубовую. А вот имение по ул.Землянская, 6 (кадастровый номер — 8000000000:82:284:0006) записан на дочь Александра Дубового — Софию. Площадь этой земли составляет чуть более 10 соток.

Кстати, Светлану Дубовую и Софию связывает участие в совместном бизнесе — в семейной компании "Династия Дубовых" (уставный капитал — 10 млн грн ). Информацию об этом можно найти в данных Opendatabot.

Отметим, что на участке Землянская, 6 расположен элитный многоэтажный дом, который и по размеру, и по архитектуре выделяется даже на дорогих Печерских холмах. Корреспондент "Телеграфа", увидев этот дом, назвал его "Печерским Версалем". В настоящее время на придомовой территории ведутся строительные работы.

Напомним, Александр Дубовой известен, как предприниматель, который очень тесно приближен к "правой руке" Юлии Тимошенко Александра Турчинова. Нардеп Дубовый запомнился тем, что в 2012 году пришел на заседание парламента в курточке из крокодиловой кожи стоимостью 85 тысяч евро, за что в кулуарах и СМИ парламентарий впоследствии получил прозвище "крокодиловый нардеп". Впоследствии политик признавал, что действительно приобрел такую дорогую куртку, но сделал это со скидкой и конечная стоимость брендовой покупки составляла $70 тыс.

Знаменитая куртка Александра Дубового

Также депутат Дубовой фигурировал и в ряде других громких скандалов.

В частности, подозревался в махинациях со зданием одесского завода "Краян", подкупе судей, рейдерских захватах здания компании "Лира-2000", земель в Киеве, компании "Черноморское морское пароходство", различных аферах связанных с закупками Министерством обороны Украины и заводом "Орион".

30 января 2020 года ВАКС назначил ему залог размером 15,8 млн грн без содержания под стражей по делу о хищении 92 млн грн при продаже "Краяна" по непрозрачной схеме с участием мэра Одессы Геннадия Труханова.

Погибший журналист Павел Шеремет при жизни связывал Дубового еще с рейдерским захватом Торгово-промышленной палаты Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал об имуществе соседа Дубового — владыке Павле Лебеде. Стоимость только земельного участка "Паши Мерседеса" на Печерске даже в условиях войны может стоить миллионы долларов.